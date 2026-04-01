Мечеть у аэропорта и хадж: муфтий обсудил проекты с руководством «Манаса»

Муфтий мусульман Абдулазиз кары Закиров провел встречу с председателем правления ОАО «Аэропорты Кыргызстана» Манасом Самидиновым.

В ходе переговоров стороны обсудили текущее взаимодействие и перспективы сотрудничества. Особое внимание уделено проекту строительства мечети на территории аэропорта — рассмотрены вопросы размещения, планирования и значимости объекта для верующих.

Также отмечена роль аэропорта в организации хаджа и умры. В муфтияте подчеркнули, что создаваемые условия для паломников позволяют обеспечивать комфортные поездки и эффективную логистику.

По итогам встречи муфтий вручил Манасу Самидинову благодарственное письмо за содействие в организации религиозных поездок и выразил готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества.