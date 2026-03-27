14:10
USD 87.45
EUR 101.08
RUB 1.07
Общество

К международному аэропорту «Манас» построят новую подъездную автодорогу

Фото пресс-службы ОАО «Аэропорты Кыргызстана»

В международном аэропорту «Манас» планируют строительство новой подъездной автодороги, которая обеспечит удобный и организованный доступ к аэровокзальному комплексу и позволит внедрить систему автоматизированной оплаты проезда.

Вопрос реализации проекта обсудили в ходе рабочей встречи председателя правления ОАО «Аэропорты Кыргызстана» Манасбека Самидинова и мэра столицы Айбека Джунушалиева. Стороны рассмотрели ход подготовки и реализации проекта, вопросы развития транспортной инфраструктуры в районе аэропорта.

Согласно проекту, протяженность дороги составит около 1,6 километра. Новая трасса пройдет параллельно существующей магистрали Бишкек — аэропорт «Манас».

По данным пресс-службы ОАО «Аэропорты Кыргызстана», на участке поворота в сторону села Мраморного организуют кольцевое движение для удобного въезда на новую дорогу. Въездная часть начнется с двух полос, затем расширится до восьми в зоне размещения автоматических платных шлагбаумов, после вновь сузится до двух полос и продолжится до здания многоуровневой парковки.

Выездная дорога будет начинаться от парковочного комплекса. Она также предусмотрена двухполосной с расширением до шести полос перед зоной оплаты, после транспортные потоки через кольцевую развязку будут направляться в сторону города.

Между въездной и выездной дорогами предусмотрено озеленение. Реализация проекта направлена на создание современной транспортной инфраструктуры, повышение пропускной способности, снижение заторов и внедрение эффективной системы оплаты проезда.

Существующая трасса будет использоваться только для подъезда к аэровокзальному комплексу «Манас-2» и обслуживания официальных делегаций и правительственных кортежей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/367755/
просмотров: 419
Версия для печати
Материалы по теме
Пропускную способность международного аэропорта «Манас» увеличат втрое
Новый маршрут: из Оша в Ташкент запустят регулярные рейсы с 1 апреля
Самолет за 2,4 миллиона и «разобранные» Ан-2: в Оше распродают авиапарк
Реконструкцию аэропорта «Манас» планируют завершить в мае
На трассе в аэропорт «Манас» днем горят фонари. Горожане напоминают об экономии
Строительство аэропорта «Джалал-Абад» не прекращали. Проект реализуют по графику
В Бишкек и Ош прилетели самолеты с кыргызстанцами из Джидды
Открывается регулярное авиасообщение по маршруту Ташкент — Ош
Жители Лебединовки жалуются на разбитый тротуар и отсутствие освещения
В Бишкеке обсудили внедрение стандартов качества питания в самолетах
Популярные новости
С&nbsp;1&nbsp;июля начнут платить по&nbsp;1,2 тысячи сомов на&nbsp;детей до&nbsp;трех лет. Подробности С 1 июля начнут платить по 1,2 тысячи сомов на детей до трех лет. Подробности
Рубль уверенно дорожает, немного выросли доллар и&nbsp;евро. Курс валют на&nbsp;26&nbsp;марта Рубль уверенно дорожает, немного выросли доллар и евро. Курс валют на 26 марта
Бесплатная замена бессрочных водительских прав завершится 31&nbsp;марта Бесплатная замена бессрочных водительских прав завершится 31 марта
Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об&nbsp;освобождении Махабат Тажибек кызы Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об освобождении Махабат Тажибек кызы
Бизнес
Финансовый отчет ОсОО &laquo;МКК UCH Credit&raquo; за&nbsp;2025 год Финансовый отчет ОсОО «МКК UCH Credit» за 2025 год
KICB в&nbsp;рамках Фонда озеленения высадил 700 саженцев в&nbsp;учебных заведениях страны KICB в рамках Фонда озеленения высадил 700 саженцев в учебных заведениях страны
MEGA укрепляет связь страны&nbsp;&mdash; новые улучшения в&nbsp;городах и&nbsp;селах MEGA укрепляет связь страны — новые улучшения в городах и селах
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; первый банк&nbsp;КР, аккредитованный в&nbsp;Зеленом климатическом фонде «Элдик Банк» — первый банк КР, аккредитованный в Зеленом климатическом фонде
27 марта, пятница
14:03
В Бишкеке стабилизировали процесс обмена водительских удостоверений В Бишкеке стабилизировали процесс обмена водительских у...
13:45
К международному аэропорту «Манас» построят новую подъездную автодорогу
13:44
Прием в первый класс. Фиктивную приписку к школам будут отслеживать
13:35
«Кыргызнефтегаз» проведет собрание акционеров на фоне уголовных дел
13:28
Эльнура Муктарбек примет участие в гала-концерте музыкальной премии BraVo