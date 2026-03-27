К международному аэропорту «Манас» построят новую подъездную автодорогу

В международном аэропорту «Манас» планируют строительство новой подъездной автодороги, которая обеспечит удобный и организованный доступ к аэровокзальному комплексу и позволит внедрить систему автоматизированной оплаты проезда.

Вопрос реализации проекта обсудили в ходе рабочей встречи председателя правления ОАО «Аэропорты Кыргызстана» Манасбека Самидинова и мэра столицы Айбека Джунушалиева. Стороны рассмотрели ход подготовки и реализации проекта, вопросы развития транспортной инфраструктуры в районе аэропорта.

Согласно проекту, протяженность дороги составит около 1,6 километра. Новая трасса пройдет параллельно существующей магистрали Бишкек — аэропорт «Манас».

По данным пресс-службы ОАО «Аэропорты Кыргызстана», на участке поворота в сторону села Мраморного организуют кольцевое движение для удобного въезда на новую дорогу. Въездная часть начнется с двух полос, затем расширится до восьми в зоне размещения автоматических платных шлагбаумов, после вновь сузится до двух полос и продолжится до здания многоуровневой парковки.

Выездная дорога будет начинаться от парковочного комплекса. Она также предусмотрена двухполосной с расширением до шести полос перед зоной оплаты, после транспортные потоки через кольцевую развязку будут направляться в сторону города.

Между въездной и выездной дорогами предусмотрено озеленение. Реализация проекта направлена на создание современной транспортной инфраструктуры, повышение пропускной способности, снижение заторов и внедрение эффективной системы оплаты проезда.

Существующая трасса будет использоваться только для подъезда к аэровокзальному комплексу «Манас-2» и обслуживания официальных делегаций и правительственных кортежей.