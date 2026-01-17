Планируется строительство альтернативной дороги к аэропорту «Манас»

Заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев ознакомился с проектом строительства альтернативной дороги к международному аэропорту «Манас». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

Отмечается, что министр транспорта и коммуникаций Абсаттар Сыргабаев проинформировал о проекте.

Общая протяженность четырехполосной дороги составит 17 километров. На участке, начинающемся от пересечения Северной объездной дороги Бишкека с бульваром Молодой Гвардии, предусмотрены двухуровневая транспортная развязка, освещение и озеленение. Предстоят исследовательские и проектные работы.

Также, по данным ведомства, в Чуйской области рассматривается строительство двухполосной дороги и моста протяженностью 8,7 километра от села Мраморное до Виноградного. Проект направлен на снижение транспортных заторов, повышение безопасности дорожного движения и улучшение инфраструктуры, а также развитие межрегиональных связей.