В Бишкеке альтернативную дорогу к аэропорту продлят до улицы Профсоюзной

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев провел выездную инспекцию участка, где ведется строительство альтернативной дороги в сторону аэропорта «Манас». Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
Глава города подчеркнул, что этот маршрут станет основным международным транспортным коридором, разгружая текущий поток и обеспечивая удобный выезд к воздушной гавани.
По словам мэра, новая трасса будет продлена до улицы Профсоюзной, что значительно улучшит связность районов и снизит нагрузку на действующую дорогу. Он отметил, что в прежние годы проект неоднократно откладывался, и жители уже выражали опасения, что строительство дороги может не состояться.
Айбек Джунушалиев сообщил, что сейчас работы активно продвигаются:
- проектная документация завершена;
- сметы подготовлены;
- Минтранс взял объект в разработку и включил его в план строительства.
Мэр заверил, что дорога будет построена и станет важным элементом транспортной инфраструктуры столицы.
Ранее Минтранс представил схему альтернативного маршрута к международному аэропорту «Манас». Согласно проекту, дорога пройдет через села Озерное и Мраморное, затем — Виноградное и Полевое.