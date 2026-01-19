В Бишкеке альтернативную дорогу к аэропорту продлят до улицы Профсоюзной

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев провел выездную инспекцию участка, где ведется строительство альтернативной дороги в сторону аэропорта «Манас». Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Глава города подчеркнул, что этот маршрут станет основным международным транспортным коридором, разгружая текущий поток и обеспечивая удобный выезд к воздушной гавани.

По словам мэра, новая трасса будет продлена до улицы Профсоюзной, что значительно улучшит связность районов и снизит нагрузку на действующую дорогу. Он отметил, что в прежние годы проект неоднократно откладывался, и жители уже выражали опасения, что строительство дороги может не состояться.

Айбек Джунушалиев сообщил, что сейчас работы активно продвигаются:

проектная документация завершена;

сметы подготовлены;

Минтранс взял объект в разработку и включил его в план строительства.

Мэр заверил, что дорога будет построена и станет важным элементом транспортной инфраструктуры столицы.

Фото Министерства транспорта и коммуникаций КР. Карта альтернативной дороги до аэропорта Манас

Ранее Минтранс представил схему альтернативного маршрута к международному аэропорту «Манас». Согласно проекту, дорога пройдет через села Озерное и Мраморное, затем — Виноградное и Полевое.