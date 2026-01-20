12:51
USD 87.45
EUR 101.67
RUB 1.12
Власть

Кабмин уточнил финансирование проекта по передаче трассы Бишкек — «Манас» мэрии

Кабинет министров Кыргызстана внес изменения в постановление № 82 от 20 февраля 2025 года, касающееся пилотного проекта по передаче автомобильной дороги, соединяющей Бишкек и международный аэропорт «Манас», в управление столичной мэрии.

Корректировки затрагивают механизм финансирования работ по содержанию ключевой транспортной магистрали. Теперь в документе прямо указано, что дорожные расходы будут покрываться не только за счет республиканского бюджета, но и при необходимости из местных бюджетов.

Министерству финансов поручили обеспечивать финансирование в пределах средств, предусмотренных на содержание автодорог в соответствующем году. При этом недостающие суммы должны компенсировать за счет бюджета Бишкека.

Кроме того, постановление дополнено нормой об обеспечении дополнительного финансирования той части работ, которая не покрывается республиканским бюджетом.
