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Происшествия

Погромов не было. ГУВД Бишкека разъясняет, что произошло ночью на Ошском базаре

В ГУВД Бишкека 24.kg рассказали подробности ночного происшествия в одном из швейных цехов на улице Бейшеналиевой в районе Ошского базара.

По данным ведомства, накануне в службу «102» поступил вызов, что в указанном месте собралась группа людей. Они шумят и не дают покоя жильцам многоэтажных домов.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа УВД Первомайского района и экипажи УПСМ.  По приезде к милиционерам обратилась с письменным заявлением гражданка Б.А. Она потребовала принять меры в отношении неизвестных, которые пришли в швейный цех и сказали, чтобы она перестала шить одежду для граждан Таджикистана, которую отправляют в Россию. 

Факт зарегистрировали в ЕРПП УВД Первомайского района и начали досудебное производство по статье 266 (Хулиганство) УК КР.

В 5-й городской отдел УВД Первомайского района доставили шесть человек. Их личности установлены. Их опросили в качестве свидетелей и отпустили. Ведется расследование.

В ГУВД подчеркнули, что цех работает в обычном режиме, на сегодня обстановка в этом районе стабильная и никаких погромов не происходит. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/187853/
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