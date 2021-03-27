Погромов не было. ГУВД Бишкека разъясняет, что произошло ночью на Ошском базаре

В ГУВД Бишкека 24.kg рассказали подробности ночного происшествия в одном из швейных цехов на улице Бейшеналиевой в районе Ошского базара.

По данным ведомства, накануне в службу «102» поступил вызов, что в указанном месте собралась группа людей. Они шумят и не дают покоя жильцам многоэтажных домов.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа УВД Первомайского района и экипажи УПСМ. По приезде к милиционерам обратилась с письменным заявлением гражданка Б.А. Она потребовала принять меры в отношении неизвестных, которые пришли в швейный цех и сказали, чтобы она перестала шить одежду для граждан Таджикистана, которую отправляют в Россию.

Факт зарегистрировали в ЕРПП УВД Первомайского района и начали досудебное производство по статье 266 (Хулиганство) УК КР.

В 5-й городской отдел УВД Первомайского района доставили шесть человек. Их личности установлены. Их опросили в качестве свидетелей и отпустили. Ведется расследование.

В ГУВД подчеркнули, что цех работает в обычном режиме, на сегодня обстановка в этом районе стабильная и никаких погромов не происходит.