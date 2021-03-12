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В Алматы задержали членов преступной группы. Они связаны с Азизом Батукаевым

Комитет нацбезопасности Казахстана задержал в Алматы иностранцев — представителей воровского сообщества. Об этом пишет Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.

По его данным, 18 февраля департамент КНБ по Алматы совместно с полицией провел спецоперацию по пресечению деятельности участников транснациональной организованной преступной группы (ТОПГ). Трое мужчин, из которых двое — граждане Таджикистана и один — гражданин Грузии, задержаны при подготовке к совершению тяжких и особо тяжких преступлений в отношении предпринимателей города.

Один из участников группировки в 2019 году привлекался к ответственности правоохранительными органами Казахстана и был выдворен за пределы страны.

«Задержанные ранее неоднократно судимы и причастны к деятельности так называемого воровского сообщества. Один из них отбывал наказание в России за совершение двойного убийства. Двое имеют в криминальной среде статус так называемых стремящихся (кандидаты в воры в законе) и поддерживают контакты с ворами в законе Азизом Батукаевым, Давидом Герлиани и другими», — добавили в КНБ.

У задержанных нашли и изъяли два боевых пистолета, один обрез, боеприпасы к ним, несколько единиц холодного оружия и другие орудия и средства для совершения преступлений.

Правоохранители считают, что участники группировки намеревались сформировать устойчивую преступную группу для совершения в Алматы серии разбойных нападений на ломбарды, обменные пункты и жилые дома, принадлежащие предпринимателям из таджикской диаспоры, а также наладить схему по их «крышеванию» для получения от них на постоянной основе денежных средств.

Напомним, что в отношении бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по незаконному освобождению кримавторитета Азиза Батукаева.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/186274/
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