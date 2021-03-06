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Происшествия

Кыргызстанца, протащившего полицейского за автомобилем, арестовали в России

Суд в Иркутской области отправил под арест таксиста — уроженца Кыргызстана, обвиненного в насилии над полицейским, который пытался его задержать за незаконную торговлю алкоголем. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СК РФ.

По информации следователей, водитель не только занимался извозом, но и продавал спиртное в обход законодательства, принимая заказы на доставку через мобильное приложение перевозчика.

«В момент задержания нелегальный торговец попытался скрыться. Он закрыл стекло авто, в результате чего рука одного из полицейских оказалась зажата. Сотрудник полиции несколько метров бежал за машиной, в результате чего получил телесные повреждения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в багажнике автомобиля обнаружили различный алкоголь.

Таксисту предъявили обвинение по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», санкция которой предполагает до 10 лет лишения свободы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/185655/
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