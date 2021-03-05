По факту захвата пахотных земель в Чуйской области возбуждено уголовное дело

По факту самовольного захвата земель близ села Ленинского возбуждено уголовное дело. Главный зачинщик самоуправства задержан. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

«Зачинщиком и организатором захвата пахотных земель оказался 28-летний житель Джалал-Абадской области. Он задержан и водворен в ИВС. Сотрудниками милиции устанавливаются личности остальных нарушителей. ГУВД Чуйской области напоминает: захват чужих земельных участков и самовольное строительство на землях сельхозназначения неправомерны и уголовно наказуемы», — отметили в милиции.

Напомним, группа неизвестных с 1 по 2 марта попыталась захватить для строительства домов пахотные земли близ села Ленинского Аламединского района Чуйской области. В ответ на это местные жители вышли на акцию протеста к Дому правительства и обратились к главе государства с требованием прекратить мародерство и защитить их права.