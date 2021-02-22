В МВД ответили на обвинения адвокатов Эмира Чукуева о том, что их не пустили к подзащитному. В пресс-службе министерства сообщили, что следствие не собиралось и не собирается чинить препятствия адвокатам. Юристам также напомнили о том, что им следует знать некоторые элементарные требования закона.

«16 февраля в 17.30 адвокат Осмонкулов обратился к заместителю начальника УВДТ МВД Матисакову с просьбой встретиться со следственно-арестованным Чукуевым. Выслушав адвоката, заместитель начальника подразделения разъяснил, что согласно части 1 статьи 51 УПК КР защитник приглашается подозреваемым, обвиняемым, свидетелем, их законными представителями, а также другими лицами по поручению и с согласия подозреваемого, обвиняемого, свидетеля», — информирует пресс-служба.

Следователь, по информации министерства, позвонил адвокату Турсалиеву, который защищает интересы следственно-арестованного с самого начала расследования, но оказалось, что никто не ставил юриста в известность о привлечении других адвокатов.

«Кроме того, от самого Чукуева и его родственников заявлений, ходатайств, поручений и согласия на участие в досудебном производстве в качестве защитников адвокатов Осмонкулова и Жумабекова не поступало, никто из них знать не знал и не слышал о таких юристах. В связи с этим адвокату Осмонкулову было предложено составить договор об оказании юридических услуг с родственниками следственно-арестованного Чукуева», — сообщили в МВД.

Отмечается также, что в тот же день следственно-арестованный Чукуев сдал ПЦР-тест на COVID-19 и следующим днем должен был быть этапирован в учреждение № 21 ГСИН. Для свидания со следственно-арестованным адвокат должен был предъявить результаты отрицательного ПЦР-теста, однако у Осмонкулова их не оказалось.

Напомним, адвокаты задержанного экс-главы правления аэропорта «Манас» Эмира Чукуева пожаловались на то, что их не пускают к подзащитному. Об этом редакции ранее сообщили в Ассоциации адвокатов Кыргызстана. Они обратились с заявлением в Генеральную прокуратуру.

Отметим, бывший председатель правления ОАО «Международный аэропорт «Манас» Эмир Чукуев задержан по факту незаконного предоставления льгот на международные перевозки. Решением Ленинского районного суда Бишкека ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 6 апреля в СИЗО-1 столицы. Ранее был задержан бывший президент ЗАО «Компания Манас Менеджмент» Нурсултан Белеков. 22 февраля он был отпущен под домашний арест.

Генпрокуратура совместно с Транспортной прокуратурой выявила систематическую схему по предоставлению льгот иностранной компании на грузовое обслуживание международных рейсов со стороны ответственных лиц ЗАО «Компания Манас Менеджмент». Ущерб государству составил 139 миллионов 598 тысяч 681 сом.