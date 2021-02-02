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ГКНБ возместил ущерб, нанесенный бюджету сотрудниками ГСБЭП

АКС ГКНБ возместила часть ущерба, ранее нанесенного бюджету Кыргызстана сотрудниками Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

«В июле прошлого года пограничники на КПП «Чалдыбар-автодорожный» пресекли попытку незаконного вывоза из страны кислородных концентраторов в количестве 75 штук, а также табачной продукции без акцизных марок. Задержанный груз был передан по подследственности органам ГСБЭП. Однако, как установлено, сотрудники ГСБЭП в ходе дальнейшего расследования, злоупотребляя своим должностным положением, занизили сумму подлежащего возмещению ущерба, а также присвоили часть груза, в частности 27 кислородных концентраторов», — сказали в ГКНБ.

По факту злоупотребления должностным положением было возбуждено уголовное дело. Ущерб государству составил больше 9 миллионов сомов. Семь миллионов уже возвращены в бюджет.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/182006/
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