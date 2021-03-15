Причастен к выводу денег из страны. ГКНБ разыскивает Бахтияра Жолдошбаева

ГКНБ разыскивает гражданина Бахтияра Жолдошбаева. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Уточняется, что ранее было возбуждено уголовное дело по статье «Коррупция» УК КР.

«Бахтияр Жолдошбаев подозревается в причастности к незаконному выводу из республики 59,5 миллиарда сомов», — сказали в ГКНБ.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого Бахтияра Жолдошбаева, просят сообщить по телефонам: 0312620585, 0312660475, а также 0555553046.

Разыскиваемый является директором ОсОО «Асцентура Аудит».

Напомним, по делу о незаконном выводе денег из Кыргызстана проходит начальник управления ГСБЭП по Бишкеку Нурлан Казабеков. По версии следствия, с марта по октябрь 2020 года за пределы КР вывезено 59,5 миллиарда сомов, при этом предварительный ущерб в виде уклонения от налогов может составить более 500 миллионов сомов.

По полученным данным, должностные лица ГСБЭП за сокрытие данных нарушений получили от организаторов канала взятку на сумму 180 миллионов сомов.