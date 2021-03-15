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Сюжет: Скандалы с чиновниками

Причастен к выводу денег из страны. ГКНБ разыскивает Бахтияра Жолдошбаева

ГКНБ разыскивает гражданина Бахтияра Жолдошбаева. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Уточняется, что ранее было возбуждено уголовное дело по статье «Коррупция» УК КР.

«Бахтияр Жолдошбаев подозревается в причастности к незаконному выводу из республики 59,5 миллиарда сомов», — сказали в ГКНБ.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого Бахтияра Жолдошбаева, просят сообщить по телефонам: 0312620585, 0312660475, а также 0555553046.

Разыскиваемый является директором ОсОО «Асцентура Аудит».

Напомним, по делу о незаконном выводе денег из Кыргызстана проходит начальник управления ГСБЭП по Бишкеку Нурлан Казабеков. По версии следствия, с марта по октябрь 2020 года за пределы КР вывезено 59,5 миллиарда сомов, при этом предварительный ущерб в виде уклонения от налогов может составить более 500 миллионов сомов.

По полученным данным, должностные лица ГСБЭП за сокрытие данных нарушений получили от организаторов канала взятку на сумму 180 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/186522/
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