Президента проигнорировали. Поручение Садыра Жапарова не выполнено

«Мы проанализировали проекты новых Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов и пока не увидели, что есть один следственный орган по экономическим преступлениям», — заявил сегодня на брифинге заместитель бизнес-омбудсмена Нурлан Мусуралиев.

По его словам, задача создать его поставлена перед кабинетом министров. Но результатов нет. Фактически проект Уголовно-процессуального кодекса идет вразрез с указом президента о создании одного органа по экономическим преступлениям.

Заместитель бизнес-омбудсмена напомнил, что 23 июня 2021 года состоялась встреча президента с представителями бизнеса и предпринимательства. Садыр Жапаров дал 35 поручений госорганам. Среди них было и поручение подготовить предложения по введению принципа единого следственного органа по экономическим преступлениям.

«Пока мы результатов не видим. Также проводили консультации с ведущими бизнес-ассоциациями. Мы думаем, целесообразнее, если будет один орган без права передачи подследственности. Предлагаем рассмотреть возможность внесения изменений в Уголовно-процессуальный кодекс и определить все-таки один госорган. На сегодня превалирующим в этом вопросе органом является Генпрокуратура, в исключительных случаях могут быть передачи дел в МВД и ГКНБ», — рассказал Нурлан Мусуралиев.