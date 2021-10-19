Почти 3 тысячи уголовных дел по финансовым пирамидам расследует МВД

По факту деятельности финансовых пирамид в Кыргызстане возбуждено почти 3 тысячи уголовных дел. Об этом на пресс-конференции сообщил старший следователь следственной службы МВД Азамат Дуйшеналиев.

«В настоящее время органами внутренних дел расследуется более 2 тысяч дел, связанных с пирамидами. Пострадавшими по ним проходят 2 тысячи 947 человек», — сказал он.

Чаще всего жертвами мошенников становятся жители Бишкека, Оша, Иссык-Кульской, Нарынской, Баткенской и Таласской областей.

«Сейчас расследуется дело по «Антарес Трейд», ущерб от деятельности которой составил больше $1 миллиона. Уже обратились 55 пострадавших. И люди продолжают обращаться», — заявил Азамат Дуйшеналиев.

Напомним, ранее он сообщил, что, несмотря на передачу МВД функций Финпола, соответствующее управление, котрое могло бы заниматься экономическими делами, в министерстве до сих пор не создано.