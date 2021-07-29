Увеличить штат и повысить зарплату судебным экспертам предлагает Минюст

Минюст предложил повысить штат сотрудников и размер заработной платы работникам Государственной судебно-экспертной службы. Об этом на пресс-конференции сообщила министр юстиции Асель Чынбаева.

По ее словам, ранее президент Садыр Жапаров издал Указ «О защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов». В нем Министерству юстиции поручено:

— укрепить потенциал и усилить техническое оснащение Государственной судебно-экспертной службы;

— сократить сроки проведения судебной экспертизы в отношении экономических преступлений.

«В целях исполнения указа ведомство провело анализ и выяснило, что ГСЭС проводит 48 видов экспертиз. Их реализуют 9 экспертных структурных подразделений по различным направлениям. Численность работников службы составляет 139 человек», — рассказала Асель Чынбаева.

«Министерством юстиции внесены предложения по выделению дополнительных 20 штатных единиц, а также увеличению заработной платы экспертам ГСЭС на 5 тысяч сомов на рассмотрение в кабинет министров», — сказала министр.

Отмечается, что средняя заработная плата судебных экспертов увеличится до 20 тысяч сомов.

«По вопросу сокращения сроков проведения судебной экспертизы в отношении экономических преступлений, ежегодно в ГСЭС поступает около 10 тысяч материалов. Их своевременное производство затрудняется в связи с особой спецификой проведения строительно-технических, судебно-экономических, пожаро-технических, психолого-лингвистических и религиоведческих экспертиз», — подчеркнула министр Асель Чынбаева.

Она отметила, что указанные виды экспертиз проводятся дольше других, поскольку необходимо работать с большим объемом изучаемых объектов.

Министр юстиции добавила, судебными экспертами ГСЭС разрабатываются методы и методики для качественного проведения различных экспертиз. До 31 августа службе поручено завершить процесс совершенствования действующих методов и методик.