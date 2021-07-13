Декриминализация экономических преступлений. Почему Генпрокуратура против

Старший прокурор управления по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Генпрокуратуры КР Сирожиддин Камолидинов на парламентских слушаниях по обсуждению проектов УК и Кодекса о нарушениях против порядка управления объяснил, почему нельзя допускать декриминализацию отдельных экономических преступлений.

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Отметим, ранее в институте бизнес-омбудсмена просили декриминализировать экономические преступления.

«Вопрос был таков, что надо идти к декриминализации всех преступлений, которые связаны с субъектами предпринимательства. Давайте я зачитаю статьи, которые криминализированы: это легализация (отмывание) преступных доходов, монополистические действия и ограничение конкуренции, принуждение к совершению сделки или отказу ее совершения, незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг), рейдерство, незаконное получение информации, составляющей коммерческую или иную банковскую тайну, разглашение коммерческой и банковской тайн налогоплательщика, инсайдерские сделки на рынке ценных бумаг, экономическая контрабанда и другие. Представьте, что будет твориться в Кыргызстане, если мы все эти преступления декриминализируем и уберем в Административный кодекс или вообще уберем из Уголовного кодекса», — обратился старший прокурор ГП Сирожиддин Камолидинов.

Он отметил, что вышеперечисленные статьи направлены не против предпринимательских субъектов, а в их защиту.

«Есть недобросовестные бизнесмены, мошенники, контрабандисты, преступники, есть те, кто уклоняется от уплаты налогов. От них и защищают вышеперечисленные статьи», — заключил Сирожиддин Камолидинов.