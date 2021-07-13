14:39
USD 84.78
EUR 100.64
RUB 1.14
Власть

Декриминализация экономических преступлений. Почему Генпрокуратура против

Старший прокурор управления по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Генпрокуратуры КР Сирожиддин Камолидинов на парламентских слушаниях по обсуждению проектов УК и Кодекса о нарушениях против порядка управления объяснил, почему нельзя допускать декриминализацию отдельных экономических преступлений.

Читайте по теме
Если принять предложенный проект Уголовного кодекса, давление на бизнес усилится
Отметим, ранее в институте бизнес-омбудсмена просили декриминализировать экономические преступления.

«Вопрос был таков, что надо идти к декриминализации всех преступлений, которые связаны с субъектами предпринимательства. Давайте я зачитаю статьи, которые криминализированы: это легализация (отмывание) преступных доходов, монополистические действия и ограничение конкуренции, принуждение к совершению сделки или отказу ее совершения, незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг), рейдерство, незаконное получение информации, составляющей коммерческую или иную банковскую тайну, разглашение коммерческой и банковской тайн налогоплательщика, инсайдерские сделки на рынке ценных бумаг, экономическая контрабанда и другие. Представьте, что будет твориться в Кыргызстане, если мы все эти преступления декриминализируем и уберем в Административный кодекс или вообще уберем из Уголовного кодекса», — обратился старший прокурор ГП Сирожиддин Камолидинов.

Он отметил, что вышеперечисленные статьи направлены не против предпринимательских субъектов, а в их защиту.

«Есть недобросовестные бизнесмены, мошенники, контрабандисты, преступники, есть те, кто уклоняется от уплаты налогов. От них и защищают вышеперечисленные статьи», — заключил Сирожиддин Камолидинов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/200947/
просмотров: 522
Версия для печати
Материалы по теме
Если принять предложенный проект Уголовного кодекса, давление на бизнес усилится
Ставки страховых взносов хотят повысить, хотя президент говорил о снижении
Закон о внешнем управлении снизит инвестиционную привлекательность Кыргызстана
Страдает репутация страны. Бизнес-омбудсмен о давлении на предпринимателей
Бизнес-омбудсмен помог инвестору возобновить деятельность
Робин Орд-Смит: Реализация указа президента снизит давление на бизнес
Правительство обещает помогать бизнесу и сократить количество проверок
В законах Кыргызстана не прописаны нормы поддержки бизнеса
Сезон охоты на бизнес открыт? Волна громких задержаний
Бизнес-омбудсмен обеспокоен уголовными делами против предпринимателей
Популярные новости
Заявление экс-президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева Заявление экс-президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева
Мы&nbsp;на&nbsp;краю гибели. Депутат призывает назначить нормального главу Минздрава Мы на краю гибели. Депутат призывает назначить нормального главу Минздрава
Акин Токталиев подал в&nbsp;суд на&nbsp;президента. Требует 100 миллионов сомов Акин Токталиев подал в суд на президента. Требует 100 миллионов сомов
Рано или поздно бесовские игры вокруг Атамбаева закончатся&nbsp;&mdash; Фарид Ниязов Рано или поздно бесовские игры вокруг Атамбаева закончатся — Фарид Ниязов
Бизнес
Обналичивайте средства с&nbsp;кошелька &laquo;О!Деньги&raquo; в&nbsp;сети O!Store без комиссии Обналичивайте средства с кошелька «О!Деньги» в сети O!Store без комиссии
Недвижимость в&nbsp;Алании. Чем так привлекательно южное побережье Турции? Недвижимость в Алании. Чем так привлекательно южное побережье Турции?
Акция &laquo;Керемет Банка&raquo;: &laquo;Больше процентов + Больше возможностей&raquo;! И&nbsp;море подарков Акция «Керемет Банка»: «Больше процентов + Больше возможностей»! И море подарков
Хватит&nbsp;ли у&nbsp;президента Кыргызстана политической воли вернуть Кумтор Хватит ли у президента Кыргызстана политической воли вернуть Кумтор
13 июля, вторник
14:34
Посла Эстонии в Кыргызстане не пустили в самолет. Отказался надевать маску Посла Эстонии в Кыргызстане не пустили в самолет. Отказ...
14:31
В международном аэропорту «Манас» нет топлива. Самолеты не могут дозаправиться
14:23
Кабмин опять предлагает продать MegaCom. ГКНБ и Камчыбек Ташиев против
14:12
Минздрав: Завышение цен на лекарства для лечения COVID-19 не зарегистрировано
14:01
Массовая драка в Москве. Опубликованы фотографии пострадавших кыргызстанцев