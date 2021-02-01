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Происшествия

Суицид в Аламединском районе. Два месяца не могут установить причину смерти

Результаты экспертизы по трупу парня, найденному повешенным в Аламединском районе, еще не вышли. Об этом 24.kg сообщил отец погибшего Омурбек Жумабаев.

По его словам, милиционеры утверждают, что парень совершил суицид.

«Меня ознакомили с экспертизой, однако в документе лишь указаны время смерти, описание кровоподтеков, травм на теле, а также трупных пятен, но точной причины не было. Я уже не знаю, кому верить. Следствие до сих пор продолжается, милиция не может выяснить, как погиб мой сын», — сказал Омурбек Жумабаев.

Напомним, труп 18-летнего парня, повешенного на дереве, в ноябре 2020 года обнаружили местные жители. Его руки и ноги были обмотаны скотчем и хомутами. Также скотчем был заклеен рот. По факту убийства возбуждено уголовное дело.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/181879/
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