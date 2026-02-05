12:06
Происшествия

В Бишкеке вблизи объездной дороги найдено тело девушки: подозреваемый задержан

4 февраля в 23.04 в службу «102» ГУВД Бишкека поступило сообщение об обнаружении тела возле объездной дороги на окраине города. Об этом сообщили в пресс-службе столичной милиции.

Отмечается, что прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа УВД Первомайского района подтвердила информацию: было найдено тело девушки с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 122 «Убийство» УК КР.

Следствие установило личность погибшей — гражданка С.Б., 2006 года рождения.

Оперативникам удалось по горячим следам установить подозреваемого — гражданина Н.А., 2004 года рождения. При прибытии милиции к месту его проживания он попытался причинить себе вред. Сотрудники милиции оперативно оказали первую помощь и вызвали бригаду врачей службы «103».

Сейчас подозреваемый находится в медицинском учреждении под конвоем. Назначены все необходимые экспертизы, досудебное расследование продолжается в рамках УПК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/360716/
