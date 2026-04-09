14:31
USD 87.45
EUR 102.17
RUB 1.11
Власть

Трупы без родных хотят отдавать вузам. В ЖК внесли скандальный законопроект

В Жогорку Кенеш внесли законопроект поправок в Закон «Об охране здоровья граждан», предусматривающий использование невостребованных тел в образовательных и научных целях.

Документом впервые вводится понятие «невостребованный труп». Под ним предлагается понимать тело умершего без признаков насильственной смерти, с установленной личностью и подтвержденной причиной смерти, которое не востребовано родственниками в течение 30 дней.

Законопроект предлагает разрешить передавать такие тела медицинским вузам и научным организациям. Передача  осуществляется только по письменному запросу и с разрешения органов внутренних дел.

При этом вводится четкий порядок: передача должна происходить через комиссию с участием милиции, медучреждений и судебно-медицинских экспертов.

Прописаны и ограничения. Передача запрещена, если:

  • есть признаки насильственной смерти;
  • личность умершего не установлена;
  • планируется вывоз за пределы Кыргызстана.

Срок использования тел, органов и тканей предлагается ограничить 10 годами. После останки подлежат обязательному захоронению.

Отдельно оговаривается, что при обращении родственников использование тела должно быть прекращено в течение трех дней, и организация, которой его передали, обязана обеспечить захоронение за свой счет.

Медицинские и научные учреждения обязаны вести реестр всех полученных тел и соблюдать нормы медицинской этики и санитарные требования. 

Как отмечается в справке-обосновании, инициатива связана с нехваткой анатомического материала для подготовки врачей. В Кыргызстане медицинским специальностям обучаются более 34 тысяч студентов, и отсутствие практической базы влияет на качество образования.

Ожидается, что принятие закона позволит повысить уровень подготовки медицинских специалистов и создать прозрачный механизм использования анатомического материала.
Ссылка: https://24.kg/vlast/369685/
просмотров: 302
Версия для печати
Популярные новости
Торага ЖК: Водительские удостоверения нового образца признали в&nbsp;других странах Торага ЖК: Водительские удостоверения нового образца признали в других странах
Министр строительства Нурдан Орунтаев живет в&nbsp;съемной квартире Министр строительства Нурдан Орунтаев живет в съемной квартире
В&nbsp;КР&nbsp;для прописки граждан предлагают не&nbsp;требовать справки о&nbsp;военном учете В КР для прописки граждан предлагают не требовать справки о военном учете
Депутат: Милиционера, который помог покусанному собаками ребенку, хотят уволить Депутат: Милиционера, который помог покусанному собаками ребенку, хотят уволить
Бизнес
&laquo;АБанк&raquo; снижает годовую ставку доходности по&nbsp;всем исламским продуктам «АБанк» снижает годовую ставку доходности по всем исламским продуктам
BAKAI и&nbsp;UFC: эксклюзивная Visa UFC с&nbsp;доступом к&nbsp;боям и&nbsp;привилегиями для клиентов BAKAI и UFC: эксклюзивная Visa UFC с доступом к боям и привилегиями для клиентов
&laquo;Капитал Банк&raquo;: SWIFT-переводы в&nbsp;юанях&nbsp;&mdash; надежный инструмент для расчетов «Капитал Банк»: SWIFT-переводы в юанях — надежный инструмент для расчетов
MBANK провел финансовые уроки для школьников и&nbsp;студентов в&nbsp;рамках GMW 2026 MBANK провел финансовые уроки для школьников и студентов в рамках GMW 2026
9 апреля, четверг
14:21
ЖК одобрил ратификацию соглашения с МАР по развитию дошкольного образования ЖК одобрил ратификацию соглашения с МАР по развитию дош...
14:20
Парламент одобрил соглашение с АБР на поддержку КР в чрезвычайных ситуациях
14:11
Трупы без родных хотят отдавать вузам. В ЖК внесли скандальный законопроект
14:04
Апробацию модели ваучерного механизма финансирования в вузах намерены продолжить
14:02
В Кыргызстане 232 хозяйственным субъектам присвоен статус племенных хозяйств