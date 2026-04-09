Трупы без родных хотят отдавать вузам. В ЖК внесли скандальный законопроект

В Жогорку Кенеш внесли законопроект поправок в Закон «Об охране здоровья граждан», предусматривающий использование невостребованных тел в образовательных и научных целях.

Документом впервые вводится понятие «невостребованный труп». Под ним предлагается понимать тело умершего без признаков насильственной смерти, с установленной личностью и подтвержденной причиной смерти, которое не востребовано родственниками в течение 30 дней.

Законопроект предлагает разрешить передавать такие тела медицинским вузам и научным организациям. Передача осуществляется только по письменному запросу и с разрешения органов внутренних дел.

При этом вводится четкий порядок: передача должна происходить через комиссию с участием милиции, медучреждений и судебно-медицинских экспертов.

Прописаны и ограничения. Передача запрещена, если:

есть признаки насильственной смерти;

личность умершего не установлена;

планируется вывоз за пределы Кыргызстана.

Срок использования тел, органов и тканей предлагается ограничить 10 годами. После останки подлежат обязательному захоронению.

Отдельно оговаривается, что при обращении родственников использование тела должно быть прекращено в течение трех дней, и организация, которой его передали, обязана обеспечить захоронение за свой счет.

Медицинские и научные учреждения обязаны вести реестр всех полученных тел и соблюдать нормы медицинской этики и санитарные требования.

Как отмечается в справке-обосновании, инициатива связана с нехваткой анатомического материала для подготовки врачей. В Кыргызстане медицинским специальностям обучаются более 34 тысяч студентов, и отсутствие практической базы влияет на качество образования.

Ожидается, что принятие закона позволит повысить уровень подготовки медицинских специалистов и создать прозрачный механизм использования анатомического материала.