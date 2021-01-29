17:24
USD 84.80
EUR 102.52
RUB 1.11
Происшествия
Сюжет: Насилие над детьми

Избиение Рамазана. Дело прекратили из-за заявления матери ребенка

Дело об избиении несовершеннолетнего Рамазана прекратили из-за встречного заявления. Об этом 24.kg сообщили в Чуйском областном суде.

Читайте по теме
Избиение Рамазана. Отчима обязали выплатить расходы на лечение ребенка

По его данным, 12 января Сокулукский районный суд решил закрыть дело, потому что мать избитого ребенка обратилась со встречным заявлением, в котором указала, что претензий ни к кому не имеет.

В Чуйском областном суде отметили также, что в постановлении о прекращении дела нет информации о материальном наказании подозреваемого (отчима Рамазана).

Ранее адвокат несовершеннолетнего Шердор Абдыкапаров сообщал 24.kg, что судебное заседание прошло без адвоката мальчика и его опекуна (бабушки), суд обязал отчима покрыть расходы на лечение Рамазана.

Напомним, что в ОВД Октябрьского района Бишкека с заявлением обратилась 25-летняя жительница Сокулукского района Чуйской области с просьбой принять меры в отношении 33-летнего супруга. По словам женщины, в ночь на 18 ноября он избил ее несовершеннолетнего сына. Расследование было поручено ОВД Сокулукского района. После этого мать ребенка заявила, что простила супруга и хочет забрать заявление и отказаться от претензий. Милиция задержала подозреваемого, но суд отпустил его под домашний арест. Генпрокуратура взяла дело под контроль.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/181688/
просмотров: 211
Версия для печати
Материалы по теме
Избиение Рамазана. Отчима обязали выплатить расходы на лечение ребенка
Учитель домогался школьника. Подозреваемый имеет проблемы с психикой
Как обезопасить ребенка от насилия. Советы МВД
Изнасилование подростка в бане. Милиция задержала распространителя фейка
МВД Кыргызстана: Видео изнасилования в бане снято в селе Кош-Агач на Алтае
Изнасилование мальчика в бане. В ГУВД уверяют, что видео снято не в Кыргызстане
Изнасилование в Токмаке. Бывший адвокат ребенка обращается к генпрокурору
Доведение школьника до самоубийства. За процессом будут следить правозащитники
Доведение школьника до самоубийства. Появилось видео издевательств над ребенком
Четырнадцатилетняя девочка-сирота родила после изнасилования
Популярные новости
Это было не&nbsp;на&nbsp;Алтае. Полиция прокомментировала видео с&nbsp;изнасилованием в&nbsp;бане Это было не на Алтае. Полиция прокомментировала видео с изнасилованием в бане
Жертвами финансовой пирамиды стали 1&nbsp;тысяча 300&nbsp;человек. Ущерб почти $2&nbsp;миллиона Жертвами финансовой пирамиды стали 1 тысяча 300 человек. Ущерб почти $2 миллиона
Экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев задержан Экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев задержан
Супругу Абдиля Сегизбаева задержали. Она выходила на&nbsp;митинг к&nbsp;филармонии Супругу Абдиля Сегизбаева задержали. Она выходила на митинг к филармонии
Бизнес
Порт Чабахар в&nbsp;Иране&nbsp;&mdash; возможность выхода на&nbsp;новый рынок для Кыргызстана Порт Чабахар в Иране — возможность выхода на новый рынок для Кыргызстана
Хотите выиграть iPhone 12? Оплачивайте через приложение &laquo;ЭЛКАРТ Мобайл&raquo; Хотите выиграть iPhone 12? Оплачивайте через приложение «ЭЛКАРТ Мобайл»
Как бизнес выживал во&nbsp;время пандемии в&nbsp;Кыргызстане Как бизнес выживал во время пандемии в Кыргызстане
Великобритания пригласила премьер-министра Индии принять участие в&nbsp;саммите&nbsp;G7 Великобритания пригласила премьер-министра Индии принять участие в саммите G7
29 января, пятница
17:15
В нарынской школе учителям, попавшим под сокращение, не выплатили компенсации В нарынской школе учителям, попавшим под сокращение, не...
17:02
Избиение Рамазана. Дело прекратили из-за заявления матери ребенка
16:51
Застрявших в аэропорту Алматы кыргызстанцев вернут в Бишкек после полуночи
16:36
Эльвира Сурабалдиева в Бишкекском СИЗО-1. Что она там делала
16:27
«Дорогие соотечественники». Произнести с первого раза — миссия невыполнима