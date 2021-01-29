Избиение Рамазана. Дело прекратили из-за заявления матери ребенка

Дело об избиении несовершеннолетнего Рамазана прекратили из-за встречного заявления. Об этом 24.kg сообщили в Чуйском областном суде.

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По его данным, 12 января Сокулукский районный суд решил закрыть дело, потому что мать избитого ребенка обратилась со встречным заявлением, в котором указала, что претензий ни к кому не имеет.

В Чуйском областном суде отметили также, что в постановлении о прекращении дела нет информации о материальном наказании подозреваемого (отчима Рамазана).

Ранее адвокат несовершеннолетнего Шердор Абдыкапаров сообщал 24.kg, что судебное заседание прошло без адвоката мальчика и его опекуна (бабушки), суд обязал отчима покрыть расходы на лечение Рамазана.

Напомним, что в ОВД Октябрьского района Бишкека с заявлением обратилась 25-летняя жительница Сокулукского района Чуйской области с просьбой принять меры в отношении 33-летнего супруга. По словам женщины, в ночь на 18 ноября он избил ее несовершеннолетнего сына. Расследование было поручено ОВД Сокулукского района. После этого мать ребенка заявила, что простила супруга и хочет забрать заявление и отказаться от претензий. Милиция задержала подозреваемого, но суд отпустил его под домашний арест. Генпрокуратура взяла дело под контроль.