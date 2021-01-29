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Происшествия

Кыргызстанца в Хабаровске осудили на два года за смертельный автонаезд

В Хабаровске кыргызстанца, сбившего насмерть журналиста Наталью Мичурину, осудили на два года с отбыванием срока в колонии-поселении и лишили водительских прав на два года. Об этом пишут российские СМИ.

По их данным, вечером 23 октября 2020 года автобус под управлением водителя из Кыргызстана на перекрестке улиц Ленина и Калинина сбил женщину, переходившую дорогу на зеленый сигнал светофора. Водитель позже заявил, что в темноте и во время дождя не заметил человека на дороге. Во время следствия экспертиза доказала, что это не так. Пешеход погиб под колесами автобуса практически мгновенно.

Водитель признал свою вину и помогал расследованию. Суд учел положительные характеристики, наличие на иждивении детей и престарелых родителей, а также позицию сестры Натальи Мичуриной, которая не настаивала на максимальном наказании виновного в гибели родственницы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/181587/
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