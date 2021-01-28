Задержан один из подозреваемых в разбойном нападении на семью в Бишкеке

В Бишкеке задержали подозреваемого в разбойном нападении. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Первомайского района столицы.

Фото УВД Первомайского района. В Бишкеке задержали подозреваемого в разбойном нападении

По ее данным, 26 января в милицию обратилась жительница Бишкека и рассказала, что двое мужчин ворвались в ее квартиру по улице Панфилова в 03.30, угрожая ножом украли два мобильных телефона, перчатки, паспорт и 28 тысяч сомов.

Факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 202 «Разбой» УК КР.

30-летнего подозреваемого задержали и водворили в ИВС. Личность второго мужчины тоже установили, сейчас его разыскивают.