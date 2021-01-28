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Сюжет: Насилие над детьми

Учитель домогался школьника. Подозреваемый имеет проблемы с психикой

Прокуратура проверит работников средних школ Октябрьского района Бишкека из-за сообщения о домогательстве несовершеннолетнего ученика. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

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По ее данным, ранее в СМИ опубликовали новости об учителе школы-гимназии № 64, который домогался несовершеннолетнего ребенка. Сейчас следствие по этому делу продолжается.

Проверка прокуратуры Октябрьского района установила, что подозреваемый в преступлении в 1995 и 1997 годах лечился в детском отделении Республиканского психоневрологического диспансера. Его диагноз: «задержка психического развития, последствие органического поражения центральной нервной системы со снижением интеллектуальных предпосылок». Однако позже его сняли с учета.

На имя директора центра образования Октябрьского района столицы внесено предписание об устранении нарушений закона, и поручено истребовать сведения о наличии или отсутствии учета в РЦПЗ всех работников средних школ района.

Напомним, в Бишкеке задержан и водворен в СИЗО-1 учитель одной из столичных школ. Мужчина домогался 15-летнего ученика. Родители предоставили милиции видеоматериалы, доказывающие факт развратных действий.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/181536/
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