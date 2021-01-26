Сухие сливки FRIMA готовили в подвале. Преступную группу задержали

В Бишкеке задержали преступную группу, которая незаконно изготавливала сухие сливки FRIMA. Об этом сообщили в пресс-службе Финпола.

По ее данным, 25 января на территории одного из рынков столицы в ходе контрольного закупа инспекторы обнаружили подпольный цех, где в антисанитарных условиях кустарным способом изготавливали пищевую продукцию.

Сейчас ведется досудебное производство по статье 218 «Незаконное использование средств индивидуализации товаров «работ, услуг» УК КР, устанавливают также аналогичные факты по всей стране.