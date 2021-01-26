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Происшествия

Сухие сливки FRIMA готовили в подвале. Преступную группу задержали

В Бишкеке задержали преступную группу, которая незаконно изготавливала сухие сливки FRIMA. Об этом сообщили в пресс-службе Финпола.

По ее данным, 25 января на территории одного из рынков столицы в ходе контрольного закупа инспекторы обнаружили подпольный цех, где в антисанитарных условиях кустарным способом изготавливали пищевую продукцию.

Сейчас ведется досудебное производство по статье 218 «Незаконное использование средств индивидуализации товаров «работ, услуг» УК КР, устанавливают также аналогичные факты по всей стране.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/181169/
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