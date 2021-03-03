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Происшествия

Задержанного за коррупцию начальника Финпола водворили в СИЗО ГКНБ

Задержанного по подозрению в коррупции начальника управления ГСБЭП по Бишкеку Нурлана Казабекова взяли под стражу. Такое решение сегодня принял Первомайский районный суд столицы.

Известно, что Нурлан Казабеков будет содержаться в СИЗО ГКНБ до 1 мая.

Напомним, начальник управления ГСБЭП по Бишкеку задержан по подозрению в коррупции. По версии следствия, сотрудники Финпола в сговоре с гражданскими лицами организовали схему по отмыванию и выводу из страны крупных сумм денежных средств. С марта по октябрь 2020 года за пределы КР вывезено 59,5 миллиарда сомов, при этом предварительный ущерб в виде уклонения от налогов может составить более 500 миллионов сомов. По полученным данным, должностные лица ГСБЭП за сокрытие данных нарушений получили от организаторов канала взятку в сумме 180 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/185344/
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