Премьер-министр поздравил сотрудников и ветеранов органов Финансовой полиции

Премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов от имени правительства поздравил сотрудников и ветеранов органов Финансовой полиции с 28-летием образования органа по борьбе с экономическими преступлениями. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

«На протяжении всего этого времени экономика Кыргызстана претерпела значительные изменения. Менялись суть и подходы работы службы, но неизменной остается одна задача — защита государственного бюджета и сокращение уровня экономических преступлений», — говорится в поздравлении.

«Как сотрудники единственного правоохранительного органа, наделенного обширными полномочиями по защите экономической безопасности страны и бизнеса, вы всегда должны помнить, что от результатов вашей деятельности зависит благосостояние нашей страны», — отметил премьер.

Он добавил, что правительство возлагает на службу большие надежды и верит, что сотрудники Финансовой полиции продолжат своим добросовестным трудом и высокими результатами успешно исполнять возложенные задачи и укреплять доверие граждан и бизнес-сообщества.

Улукбек Марипов пожелал новых успехов в работе.

Отметим, в Кыргызстане упразднена Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями (Финпол), ее функции без дознания и следствия переданы Минюсту. А расследованием экономических преступлений теперь будет заниматься МВД.