13:12
USD 84.54
EUR 102.03
RUB 1.15
Власть

Премьер-министр поздравил сотрудников и ветеранов органов Финансовой полиции

Премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов от имени правительства поздравил сотрудников и ветеранов органов Финансовой полиции с 28-летием образования органа по борьбе с экономическими преступлениями. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

«На протяжении всего этого времени экономика Кыргызстана претерпела значительные изменения. Менялись суть и подходы работы службы, но неизменной остается одна задача — защита государственного бюджета и сокращение уровня экономических преступлений», — говорится в поздравлении.

«Как сотрудники единственного правоохранительного органа, наделенного обширными полномочиями по защите экономической безопасности страны и бизнеса, вы всегда должны помнить, что от результатов вашей деятельности зависит благосостояние нашей страны», — отметил премьер.

Он добавил, что правительство возлагает на службу большие надежды и верит, что сотрудники Финансовой полиции продолжат своим добросовестным трудом и высокими результатами успешно исполнять возложенные задачи и укреплять доверие граждан и бизнес-сообщества.

Улукбек Марипов пожелал новых успехов в работе.

Отметим, в Кыргызстане упразднена Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями (Финпол), ее функции без дознания и следствия переданы Минюсту. А расследованием экономических преступлений теперь будет заниматься МВД.
Ссылка: https://24.kg/vlast/184049/
просмотров: 504
Версия для печати
Материалы по теме
Следственные функции и функции дознания упраздненного Финпола переходят МВД
Новая структура правительства: два новых министерства и куда уйдет ГРС
Сок под трактор и печенье птицам. Как Финпол просрочку уничтожал
Новая структура правительства. Какие госорганы намерены упразднить власти
Проверки, аресты и уголовные дела. Как бизнесу перекрывают кислород
Возмещение ущерба по уголовным делам. Амнистия или узаконенная взятка?
Максат Мамытканов: Мы сделали «политическое чудо», пришло время «экономического»
Сухие сливки FRIMA готовили в подвале. Преступную группу задержали
Вымогал деньги. ГСБЭП задержала начальника ОАО «Джалалабадэлектро»
Подозреваемый в вымогательстве сотрудник автошколы снова ходит на работу
Популярные новости
Еще слаб. У&nbsp;главы ГКНБ закружилась голова, но&nbsp;он&nbsp;продолжил встречу с&nbsp;баткенцами Еще слаб. У главы ГКНБ закружилась голова, но он продолжил встречу с баткенцами
Очередной митинг в&nbsp;Бишкеке. От&nbsp;Садыра Жапарова требуют решить вопрос границ Очередной митинг в Бишкеке. От Садыра Жапарова требуют решить вопрос границ
Самый удачливый коррупционер. Почему Райымбек Матраимов отделался только штрафом Самый удачливый коррупционер. Почему Райымбек Матраимов отделался только штрафом
Хотим статус героя. Комментарий пресс-секретаря президента Садыра Жапарова Хотим статус героя. Комментарий пресс-секретаря президента Садыра Жапарова
Бизнес
Beeline снижает стоимость голосовых звонков на&nbsp;сети других мобильных операторов Beeline снижает стоимость голосовых звонков на сети других мобильных операторов
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
Телевидение, доступное для всех! Более 120 каналов от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Телевидение, доступное для всех! Более 120 каналов от 50 сомов в месяц
Новая линейка тарифов &laquo;Жаңы Бирге&raquo; для всей семьи от&nbsp;Beeline Новая линейка тарифов «Жаңы Бирге» для всей семьи от Beeline
19 февраля, пятница
13:04
Бишкекчанин пытался покончить с собой. Его спасли сотрудники УПСМ и МЧС Бишкекчанин пытался покончить с собой. Его спасли сотру...
12:53
Садыр Жапаров предложил продлить сроки перекрестного года с Россией
12:29
Водитель пожаловался на произвол автоинспекторов в Нарыне
12:26
Премьер-министр поздравил сотрудников и ветеранов органов Финансовой полиции
12:22
Фонд развития Иссык-Кульской области возглавил бывший сотрудник ГКНБ