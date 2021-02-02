Следственные функции и функции дознания упраздненного Финпола переходят МВД

Парламентский комитет по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам рассматривает кандидатуру Улукбека Марипова на пост премьер-министра.

Ранее стало известно, что Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями (Финпол) упраздняется. Часть ее функций будет исполнять вновь образованное Министерство экономики и финансов. Функции следственного аппарата и орган дознания передаются Министерству внутренних дел.

И. о. министра внутренних дел Улан Ниязбеков объяснил депутатам, что его ведомству будут переданы только функции дознания и следствия. «В МВД и раньше работали по должностным и экономическим преступлениям. У нас были ОБХСС, пятое управление», — сказал он.