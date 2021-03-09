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Власть

Будущее Финпола: в правительстве создали ликвидационную комиссию

В соответствии с решением правительства о ликвидации Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями создана ликвидационная комиссия. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Комиссии по ликвидации поручено решить вопросы о высвобождении персонала ГСБЭП и выплате выходных пособий, а также других причитающихся выплатах в соответствии с законодательством; произвести расчеты с кредиторами и взыскание дебиторской задолженности ведомства; произвести учет имущества; подготовить ликвидационный баланс Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями и представить его на утверждение правительства; внести предложения Министерству здравоохранения и социального развития, Государственной кадровой службе (согласованию) по обучению, переподготовке высвобождаемых сотрудников в соответствии с законодательством; в установленном порядке решить вопрос о передаче уголовных дел и материалов, находящихся в производстве ГСБЭП, соответствующему уполномоченному государственному органу.

Ранее в правительстве сообщили: согласно официальным данным, уровень теневой экономики составляет 130 миллиардов сомов, или 23,6 процента к ВВП, тогда как независимые эксперты отмечают, что доля теневой экономики составляет от 24 до 43 процентов к ВВП, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями своих функций.
Ссылка: https://24.kg/vlast/185781/
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