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Власть

Ликвидировать Антикоррупционную службу ГКНБ предлагает депутат

В Араванском районе год простаивает хлопкоперерабатывающий завод. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Улугбек Садиков.

По его словам, ранее Финпол возбудил уголовное дело по факту незаконной легализации доходов. Однако, по данным нардепа, представители инвестора и правоохранительные органы предоставили документы о том, что все финансовые операции проводились на законных основаниях.

«На этом заводе больше ста человек работают, коллектив куда только не обращался. Теперь все они без работы. У нас есть плохая привычка — считать чужие деньги. Обращаюсь к представителям правительства и президента: примите меры. От Финпола было больше вреда, чем пользы, поэтому его упразднили. АКС ГКНБ тоже нужно ликвидировать», — сказал Улугбек Садиков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/187561/
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