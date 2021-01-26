За кражу телефона попала в ИВС. Подозреваемую в мошенничестве задержали

В Бишкеке задержали подозреваемую в мошенничестве. Об этом сообщили в УВД Первомайского района столицы.

Фото УВД Первомайского района. В Бишкеке задержали подозреваемую в мошенничестве

По его данным, 11 ноября в милицию с заявлением обратилась жительница Бишкека и рассказала, что в октябре некая женщина попросила позвонить и украла мобильный телефон стоимостью 12 тысяч сомов.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, и начато досудебное производство по статье 204 «Мошенничество» УК КР. Сотрудники милиции задержали 31-летнюю подозреваемую и водворили в ИВС.

Сейчас устанавливают ее возможную причастность к другим преступлениям.