За кражу телефона попала в ИВС. Подозреваемую в мошенничестве задержали

В Бишкеке задержали подозреваемую в мошенничестве. Об этом сообщили в УВД Первомайского района столицы.
По его данным, 11 ноября в милицию с заявлением обратилась жительница Бишкека и рассказала, что в октябре некая женщина попросила позвонить и украла мобильный телефон стоимостью 12 тысяч сомов.
Факт зарегистрирован в ЕРПП, и начато досудебное производство по статье 204 «Мошенничество» УК КР. Сотрудники милиции задержали 31-летнюю подозреваемую и водворили в ИВС.
Сейчас устанавливают ее возможную причастность к другим преступлениям.