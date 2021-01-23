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Происшествия

Сотрудники ГНС изъяли из незаконного оборота больше 22 тысяч бутылок алкоголя

Сотрудники Государственной налоговой службы в ходе рейдов в Бишкеке и Оше, Таласской области выявили незаконное хранение алкогольной продукции для реализации без лицензии и разрешительных документов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Из незаконного оборота изъяли 22 тысячи 378 бутылок алкогольной продукции различных наименований и емкости.

«Сумма изъятой продукции составила более 3 миллионов сомов. Из них в Бишкеке и Оше изъяли 2 тысячи 441 бутылку, в Таласской области — 19 тысяч 937 бутылок. В отношении субъектов предпринимательства приняты меры согласно законодательству», — добавили в ГНС.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/180982/
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