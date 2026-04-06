За выходные в Бишкеке выявлено 130 водителей в алкогольном опьянении

В период выходных дней сотрудники милиции несли службу в усиленном режиме, сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

По ее данным, для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан были задействованы более 1 тысячи сотрудников, включая мобильные группы, инспекторов УПСМ Бишкека, пешие патрули ППСМ, сотрудников отдела охраны, внутренних войск и ПСН МВД Кыргызской Республики, а также оперативный состав столичной милиции.

Основные профилактические и охранные мероприятия проводились в местах массового скопления людей — в ночных клубах, торгово-развлекательных центрах, парках и других общественных местах.

В службу «102» поступали звонки от граждан, которые своевременно обрабатывались, на места незамедлительно направлялись следственно-оперативные группы. В территориальные подразделения милиции за различные правонарушения были доставлены свыше 350 человек, из которых более 50 правонарушителей по решению суда водворены в спецприемник СОБ ГУВД Бишкека. Кроме того, по горячим следам раскрыт ряд преступлений различной степени тяжести.

Инспекторами УПСМ ГУВД Бишкека выявлено 130 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Всего за указанный период составлено более 3,3 тысячи протоколов в соответствии с Кодексом КР о правонарушениях. На специализированную штрафную стоянку водворено 785 транспортных средств.