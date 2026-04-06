Происшествия

За выходные в Бишкеке выявлено 130 водителей в алкогольном опьянении

В период выходных дней сотрудники милиции несли службу в усиленном режиме, сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

По ее данным, для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан были задействованы более 1 тысячи сотрудников, включая мобильные группы, инспекторов УПСМ Бишкека, пешие патрули ППСМ, сотрудников отдела охраны, внутренних войск и ПСН МВД Кыргызской Республики, а также оперативный состав столичной милиции.

Основные профилактические и охранные мероприятия проводились в местах массового скопления людей — в ночных клубах, торгово-развлекательных центрах, парках и других общественных местах.

В службу «102» поступали звонки от граждан, которые своевременно обрабатывались, на места незамедлительно направлялись следственно-оперативные группы. В территориальные подразделения милиции за различные правонарушения были доставлены свыше 350 человек, из которых более 50 правонарушителей по решению суда водворены в спецприемник СОБ ГУВД Бишкека. Кроме того, по горячим следам раскрыт ряд преступлений различной степени тяжести.

Инспекторами УПСМ ГУВД Бишкека выявлено 130 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Всего за указанный период составлено более 3,3 тысячи протоколов в соответствии с Кодексом КР о правонарушениях. На специализированную штрафную стоянку водворено 785 транспортных средств.
Материалы по теме
Розницу убрали из лицензирования — кабмин меняет правила оборота алкоголя
«Гибнут люди». Мэр города Ош жестко высказался о ДТП
В Кыргызстане хотят утвердить новые стандарты госуслуг для водителей и авто
Драка водителей на дороге в Бишкеке. Милиция устанавливает участников конфликта
Узаконить допустимый уровень алкоголя в крови водителей предлагает депутат
Налоговики изъяли контрафактные алкоголь и напитки в торговых точках Бишкека
В Кыргызстане вводят временные права на один год для новичков
Опасный участок: в Бишкеке на перекрестке шесть месяцев открыт ливнеприемник
Как Кыргызстан может спасти сотни жизней на дорогах. Интервью с экспертом
В Бишкеке накрыли подпольные цеха: изъяты спирт и фальшивые акцизы
Популярные новости
Землетрясение силой около 4,5 балла произошло в&nbsp;Кыргызстане Землетрясение силой около 4,5 балла произошло в Кыргызстане
Иран поразил один из&nbsp;важнейших секретных военных объектов в&nbsp;Израиле&nbsp;&mdash; СМИ Иран поразил один из важнейших секретных военных объектов в Израиле — СМИ
Во&nbsp;время рыбалки возле БЧК от&nbsp;удара током погиб мужчина Во время рыбалки возле БЧК от удара током погиб мужчина
В&nbsp;городе&nbsp;Ош при получении взятки задержан директор нового рынка В городе Ош при получении взятки задержан директор нового рынка
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке стало на&nbsp;один зеленый парк больше благодаря команде&nbsp;О! В Бишкеке стало на один зеленый парк больше благодаря команде О!
Миллион от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo;: итоги новой недели акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; Миллион от «Оптима Банка»: итоги новой недели акции «20 миллионеров»
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за&nbsp;пару кликов Впервые в Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за пару кликов
Большая паника. Как война на&nbsp;Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок Большая паника. Как война на Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок
