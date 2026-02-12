В Бишкеке накрыли подпольные цеха: изъяты спирт и фальшивые акцизы

В Бишкеке сотрудники Государственной налоговой службы выявили подпольные цеха по производству алкогольной продукции. Проверки проводились в рамках усиления контроля за оборотом подакцизных товаров.

Как сообщили в ГНС, в ходе осмотра помещений были изъяты 902 литра спирта, 381 бутылка водки, 43 литра разбавленного спирта, оборудование для розлива и производства водки в стаканчиках, а также 164 поддельные акцизные марки.

Установлено, что производство велось без разрешительных документов и лицензии, без нанесения акцизных марок и без уплаты налогов, в том числе акцизного. Материалы переданы в правоохранительные органы для юридической оценки.

Кроме того, в селе Ленинском Аламединского района выявлен цех по производству слабоалкогольного напитка. Продукция также выпускалась без лицензии, акцизных марок и уплаты акцизного налога. По итогам проверки составлены акты и наложен административный штраф.

В ГНС напомнили, что за реализацию подакцизной продукции без акцизных марок (до 200 единиц) предусмотрен штраф в размере 100 тысяч сомов. При продаже более 200 единиц наступает уголовная ответственность — вплоть до лишения свободы на срок до семь лет.

Налоговая служба призывает предпринимателей соблюдать требования законодательства, а граждан — проверять наличие и подлинность акцизных марок. Сделать это можно через мобильное приложение Salyk с функцией сканирования или ручного ввода данных.