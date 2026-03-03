Узаконить допустимый уровень алкоголя в крови водителей предлагает депутат

Прописать в законе допустимый уровень содержания алкоголя в крови водителей предложил депутат. Дастан Бекешев высказался на заседании парламентского комитета по судебно-правовым вопросам, правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции, где рассматривался законопроект, направленный на усиление ответственности за нарушения ПДД, совершенные в состоянии алкогольного опьянения.

В проекте документа также уточняются процедуры лишения права управления авто, фиксации нарушений и регулирования регистрации транспортных средств и мопедов.

Парламентарий считает, что можно было бы ввести и прописать в законе допустимый уровень содержания алкоголя в крови водителей. Он аргументировал предложение тем, что, бывает, человек не пьян, но алкотестер показывает обратное.

По словам Дастана Бекешева, «иногда выпьешь кефира, и алкотестер тоже показывает алкоголь в крови, хотя ты не пьян абсолютно».

«Бывает, принимаешь лекарства... Или, например, у диабетиков бывает запах алкоголя, но это же не значит, что они пьяные. При этом водителя оштрафуют на 80 тысяч сомов и даже лишат удостоверения», — сказал он.

Депутат считает, что можно было бы прописать в законе допустимое количество алкоголя в 0,3 промилле за рулем.

Заместитель министра внутренних дел Октябрь Урмамбетов напомнил инициатору, что в Кыргызстане уже и так разрешено 0,3 промилле за рулем.