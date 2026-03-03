18:50
USD 87.45
EUR 101.65
RUB 1.13
Власть

Узаконить допустимый уровень алкоголя в крови водителей предлагает депутат

Прописать в законе допустимый уровень содержания алкоголя в крови водителей предложил депутат. Дастан Бекешев высказался на заседании парламентского комитета по судебно-правовым вопросам, правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции, где рассматривался законопроект, направленный на усиление ответственности за нарушения ПДД, совершенные в состоянии алкогольного опьянения.

В проекте документа также уточняются процедуры лишения права управления авто, фиксации нарушений и регулирования регистрации транспортных средств и мопедов.

Парламентарий считает, что можно было бы ввести и прописать в законе допустимый уровень содержания алкоголя в крови водителей. Он аргументировал предложение тем, что, бывает, человек не пьян, но алкотестер показывает обратное.

По словам Дастана Бекешева, «иногда выпьешь кефира, и алкотестер тоже показывает алкоголь в крови, хотя ты не пьян абсолютно».

«Бывает, принимаешь лекарства... Или, например, у диабетиков бывает запах алкоголя, но это же не значит, что они пьяные. При этом водителя оштрафуют на 80 тысяч сомов и даже лишат удостоверения», — сказал он.

Депутат считает, что можно было бы прописать в законе допустимое количество алкоголя в 0,3 промилле за рулем.

Заместитель министра внутренних дел Октябрь Урмамбетов напомнил инициатору, что в Кыргызстане уже и так разрешено 0,3 промилле за рулем.
Ссылка: https://24.kg/vlast/364355/
просмотров: 645
Версия для печати
Материалы по теме
В КР действует норма 0,3 промилле алкоголя в крови, но о ней знают не все
Налоговики изъяли контрафактные алкоголь и напитки в торговых точках Бишкека
За неделю в Кыргызстане поймали 427 пьяных водителей
В Бишкеке в День влюбленных задержали вдвое больше пьяных водителей
В Бишкеке накрыли подпольные цеха: изъяты спирт и фальшивые акцизы
За месяц УПСМ Бишкека выявило 616 водителей в нетрезвом состоянии
В Бишкеке задержали пьяного водителя без прав и номеров на автомобиле
Российский актер Михаил Ефремов впервые после колонии выйдет на сцену театра
Кабмин хочет ужесточить контроль над этиловым спиртом и алкогольной продукцией
Спиртное в шаге от «Барселоны»: жители Манаса требуют закрыть точки розлива
Популярные новости
Российские пограничники больше не&nbsp;будут охранять армяно-турецкую границу Российские пограничники больше не будут охранять армяно-турецкую границу
Почему в&nbsp;КР происходит масштабная зачистка кадров, связанных с&nbsp;Ташиевым Почему в КР происходит масштабная зачистка кадров, связанных с Ташиевым
На&nbsp;границе с&nbsp;Таджикистаном в&nbsp;Баткене построят 200 километров ограждений На границе с Таджикистаном в Баткене построят 200 километров ограждений
Садыр Жапаров запретил госслужащим заниматься политическими интригами Садыр Жапаров запретил госслужащим заниматься политическими интригами
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo;&nbsp;&mdash; новый лидер по&nbsp;объему уставного капитала «Айыл Банк» — новый лидер по объему уставного капитала
Beeline обеспечил абонентов на&nbsp;Ближнем Востоке бесплатным роумингом Beeline обеспечил абонентов на Ближнем Востоке бесплатным роумингом
Здоровье кишечника: как снизить риск диареи во&nbsp;время приема антибиотиков? Здоровье кишечника: как снизить риск диареи во время приема антибиотиков?
Получить выплату &laquo;Балага сүйүнчү&raquo; теперь можно через приложение Abank Получить выплату «Балага сүйүнчү» теперь можно через приложение Abank
3 марта, вторник
18:44
Иностранная компания предлагает открыть СЭЗ на территории завода в Майлуу-Суу Иностранная компания предлагает открыть СЭЗ на территор...
18:43
В Кыргызстане стартовал месячник по профилактике туберкулеза
18:27
«Айыл Банк» — новый лидер по объему уставного капитала
18:22
Красный Полумесяц: 787 человек погибли в Иране из-за ударов США и Израиля
18:13
Депутат ЖК предлагает упростить систему подкатегорий для водителей