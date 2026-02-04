Спиртное в шаге от «Барселоны»: жители Манаса требуют закрыть точки розлива

Жители города Манаса требуют навести порядок на улицах А.С.Пушкина и Ж.С.Бакиева, где сосредоточены ключевые образовательные и спортивные объекты международного уровня. Об этом они сообщили 24.kg.

На указанном участке работают не только школы и детские сады, но и гордость страны — международные футбольные академии «Барселона» и «Мурас Юнайтед», а также областная больница. Однако прямо напротив них открыто торгуют алкоголем на розлив и насваем.









Помимо незаконного соседства с алкогольными точками, жители жалуются на опасную ситуацию на дорогах. В районе больницы и спортивных академий водители массово нарушают Правила дорожного движения. Отсутствие камер видеофиксации провоцирует лихачество, что создает прямую угрозу жизни пешеходов и воспитанников футбольных школ.

