Общество

Депутат предлагает запретить в Кыргызстане продажу алкоголя в ночные часы

Депутат Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев разработал поправки в Закон «О государственной монополии на производство, импорт, хранение и реализацию этилового спирта и государственном регулировании производства алкогольной продукции». Документ опубликован на сайте парламента для общественных обсуждений.

Согласно документу, не допускается осуществление розничной продажи алкогольной продукции в период с 23.00 часов до 8.00 часов, за исключением:

  • розничной продажи алкогольной продукции организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, признаваемыми сельхозтоваропроизводителями, при оказании ими услуг общественного питания;
  • розничной продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуальными предпринимателями при оказании ими услуг общественного питания;
  • розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой в магазинах беспошлинной торговли, реализующих товары физическим лицам, выезжающим с территории КР.

Также законопроектом предлагается запретить реализацию алкогольной продукции, тонизирующих безалкогольных и слабоалкогольных напитков на центральных площадях населенных пунктов, а также на территориях парков, садов, скверов, зон отдыха и развлекательных комплексов, включая парки аттракционов, в радиусе 100 метров от их границ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/358751/
просмотров: 333
