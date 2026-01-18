Туркменистан признан самой трезвой страной на постсоветском пространстве

Туркменистан признан самой трезвой страной СНГ. Такие данные приводит World Population Review. На портале определили самые пьющие и самые трезвые страны планеты.

Отмечается, что в странах Центральной Азии в силу исламской религиозной традиции люди более равнодушны к алкоголю.

В отчете указано, что в Казахстане употребляют 5,4 литра, в Кыргызстане — 3,9 литра, в Узбекистане — 2,1 литра.

Самые низкие цифры на постсоветском пространстве зафиксированы в Таджикистане (0,7 литра) и Туркменистане (0,3 литра).

Первенство по количеству выпитого алкоголя удерживают страны Восточной и Центральной Европы. Возглавляет список Румыния (17,1 литра чистого спирта на человека в год), за ней следуют Грузия (15,5 литра) и Латвия (14,7 литра). Среди стран СНГ по уровню потребления спиртного лидируют Молдова (14,1 литра), Беларусь (11,4 литра) и Россия (10,5 литра).