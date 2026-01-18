15:47
USD 87.45
EUR 101.53
RUB 1.12
Общество

Туркменистан признан самой трезвой страной на постсоветском пространстве

Туркменистан признан самой трезвой страной СНГ. Такие данные приводит World Population Review. На портале определили самые пьющие и самые трезвые страны планеты.

Отмечается, что в странах Центральной Азии в силу исламской религиозной традиции люди более равнодушны к алкоголю.

В отчете указано, что в Казахстане употребляют 5,4 литра, в Кыргызстане — 3,9 литра, в Узбекистане  — 2,1 литра.

Самые низкие цифры на постсоветском пространстве зафиксированы в Таджикистане (0,7 литра) и Туркменистане (0,3 литра).

Первенство по количеству выпитого алкоголя удерживают страны Восточной и Центральной Европы. Возглавляет список Румыния (17,1 литра чистого спирта на человека в год), за ней следуют Грузия (15,5 литра) и Латвия (14,7 литра). Среди стран СНГ по уровню потребления спиртного лидируют Молдова (14,1 литра), Беларусь (11,4 литра) и Россия (10,5 литра).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/358283/
просмотров: 123
Версия для печати
Материалы по теме
Запретить продажу алкоголя после 20.00 предлагают в Казахстане
Парламент поддержал усиление ответственности водителей за пьяное вождение
ВОЗ: Налоги на алкоголь действуют в 167 странах
В Кыргызстане с 2026 года повышаются ставки акцизного налога на алкоголь
Одышка и рвота. Какие симптомы говорят об отравлении алкогольными суррогатами
Меньше насилия и ДТП. Делегат курултая предложил запретить продажу алкоголя
Каждая третья смерть от травм в Европе и Центральной Азии связана с алкоголем
Может привести к деменции. Почему безопасной дозы алкоголя не существует
Сколько электроэнергии импортирует Кыргызстан из Туркменистана, рассказал Ибраев
Туркменистан может обеспечить швейников Кыргызстана текстильным сырьем
Популярные новости
Кыргызгидромет объявил штормовое предупреждение: ожидается резкое похолодание Кыргызгидромет объявил штормовое предупреждение: ожидается резкое похолодание
Справку формы 083 при обмене бессрочных водительских прав требовать не&nbsp;будут Справку формы 083 при обмене бессрочных водительских прав требовать не будут
Конфликт между активистом и&nbsp;&laquo;Куликовым&raquo; урегулирован Конфликт между активистом и «Куликовым» урегулирован
Назван срок, после которого старые водительские удостоверения утратят силу Назван срок, после которого старые водительские удостоверения утратят силу
Бизнес
Не&nbsp;упустите свой шанс: марафон призов от&nbsp;MBANK на&nbsp;финишной прямой Не упустите свой шанс: марафон призов от MBANK на финишной прямой
Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX
Продлеваем праздник: в&nbsp;O!Store снова дарят подарки за&nbsp;покупку Honor Продлеваем праздник: в O!Store снова дарят подарки за покупку Honor
Порекомендовали &laquo;Компаньон Бизнес&raquo;&nbsp;&mdash; получили бонус Порекомендовали «Компаньон Бизнес» — получили бонус
18 января, воскресенье
15:34
Туркменистан признан самой трезвой страной на постсоветском пространстве Туркменистан признан самой трезвой страной на постсовет...
15:00
Необычные облака в Нарыне и туманный Бишкек. Фото и видео читателей 24.kg
14:38
РФ и Украина снова согласились на локальное перемирие: ремонт Запорожской АЭС
14:07
В ChatGPT начнут тестировать рекламу
13:32
Аннексия Гренландии. Трамп вводит с 1 февраля пошлины для восьми стран Европы