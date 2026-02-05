17:21
Кабмин хочет ужесточить контроль над этиловым спиртом и алкогольной продукцией

Кабинет министров вынес на обсуждение проект постановления, предусматривающий изменения в действующие нормативные акты, регулирующие производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Документ подготовлен для реализации норм Закона «О государственной монополии на производство, импорт, хранение и реализацию этилового спирта и государственном регулировании производства алкогольной продукции».

Проект предлагает существенно усилить требования к компаниям, использующим этиловый спирт в медицинских, ветеринарных, технических целях, а также при производстве парфюмерно-косметической и алкогольной продукции.

Для включения в перечень спецпотребителей предпринимателям потребуется предоставить полный пакет технологической документации: регламенты производства, рецептуры с указанием доли спирта, подтверждение наличия необходимого оборудования и соответствия помещений санитарным нормам. Обязательным станет и акт осмотра производственных мощностей.

Также уточняется порядок контроля: уполномоченный орган получит полномочия фиксировать факты использования этилового спирта не по назначению. В проекте предусмотрено обновление приложений к действующим положениям и корректировка норм делегирования полномочий Государственной налоговой службе, включая утверждение процедур оценки технологических инструкций и норм естественной убыли спирта.
