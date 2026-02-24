12:43, 24 февраля 2026, Бишкек - 24.kg, Айбек СУЛТАНОВ
Налоговики изъяли контрафактные алкоголь и напитки в торговых точках Бишкека
Сотрудники Налоговой службы провели рейд в Бишкеке и выявили факты хранения и реализации товаров без акцизных марок. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По ее данным, инспекторы проверили торговый объект, который принадлежит ОсОО «Чунцин Хого». Там они обнаружили 160 единиц алкогольной продукции китайского происхождения без акцизных марок. Кроме того, сотрудники ГНС изъяли 405 литров жидкости со специфическим запахом спирта и 124 единицы сахаросодержащих напитков.
Аналогичные нарушения выявили и в торговой точке «Выбор Востока». В магазине находились 248 бутылок китайского алкоголя без акцизных марок, а также 266 бутылок сока и 7 энергетических напитков.
Инспекторы составили акты. Теперь ведомство примет меры в отношении нарушителей согласно законодательству.