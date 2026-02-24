12:57
USD 87.45
EUR 103.28
RUB 1.14
Происшествия

Налоговики изъяли контрафактные алкоголь и напитки в торговых точках Бишкека

Сотрудники Налоговой службы провели рейд в Бишкеке и выявили факты хранения и реализации товаров без акцизных марок. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, инспекторы проверили торговый объект, который принадлежит ОсОО «Чунцин Хого». Там они обнаружили 160 единиц алкогольной продукции китайского происхождения без акцизных марок. Кроме того, сотрудники ГНС изъяли 405 литров жидкости со специфическим запахом спирта и 124 единицы сахаросодержащих напитков.

Аналогичные нарушения выявили и в торговой точке «Выбор Востока». В магазине находились 248 бутылок китайского алкоголя без акцизных марок, а также 266 бутылок сока и 7 энергетических напитков.

Инспекторы составили акты. Теперь ведомство примет меры в отношении нарушителей согласно законодательству.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/363317/
просмотров: 217
Версия для печати
Материалы по теме
Почти 10 тысяч пачек табачной продукции без акцизных марок изъяли в Манасе
В Бишкеке накрыли подпольные цеха: изъяты спирт и фальшивые акцизы
Кабмин хочет ужесточить контроль над этиловым спиртом и алкогольной продукцией
Спиртное в шаге от «Барселоны»: жители Манаса требуют закрыть точки розлива
Создать приложение для проверки подлинности товаров предлагают в Казахстане
В Бишкеке обнаружено более 13 тысяч подакцизных напитков без маркировки
Депутат предлагает запретить в Кыргызстане продажу алкоголя в ночные часы
Туркменистан признан самой трезвой страной на постсоветском пространстве
Запретить продажу алкоголя после 20.00 предлагают в Казахстане
Парламент поддержал усиление ответственности водителей за пьяное вождение
Популярные новости
Задержан заместитель министра здравоохранения Кыргызстана Задержан заместитель министра здравоохранения Кыргызстана
Нападение ученика на&nbsp;учителя: мэр посетил Болатхана Карибжанова в&nbsp;больнице Нападение ученика на учителя: мэр посетил Болатхана Карибжанова в больнице
В&nbsp;ГКНБ КР&nbsp;рассказали подробности задержания замминистра здравоохранения В ГКНБ КР рассказали подробности задержания замминистра здравоохранения
Взятка в&nbsp;$30&nbsp;тысяч. По&nbsp;подозрению задержали бывшего начальника колонии Взятка в $30 тысяч. По подозрению задержали бывшего начальника колонии
Бизнес
KFC. Повод быть вместе KFC. Повод быть вместе
От&nbsp;Балтии к&nbsp;глобальному FinTech: путь Aventus Group к&nbsp;устойчивому росту От Балтии к глобальному FinTech: путь Aventus Group к устойчивому росту
С&nbsp;праздником 23&nbsp;февраля! Дарим &minus;23&nbsp;процента на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store С праздником 23 февраля! Дарим −23 процента на аксессуары в O!Store
В&nbsp;Бишкеке прошел концерт ко&nbsp;Дню защитника Отечества В Бишкеке прошел концерт ко Дню защитника Отечества
24 февраля, вторник
12:43
Налоговики изъяли контрафактные алкоголь и напитки в торговых точках Бишкека Налоговики изъяли контрафактные алкоголь и напитки в то...
12:43
В Кыргызстане вводят электронные аукционы на получение права недропользования
12:31
«Кыргызтест» — очереди в 100 человек: горожане жалуются на хаос и закрытые двери
12:21
«Инстаграм-революционер» из Манаса сходил в ГКНБ на профилактическую беседу
12:19
Сколько воды было в Токтогульском водохранилище на 1 апреля в разные годы