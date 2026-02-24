Налоговики изъяли контрафактные алкоголь и напитки в торговых точках Бишкека

Сотрудники Налоговой службы провели рейд в Бишкеке и выявили факты хранения и реализации товаров без акцизных марок. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.











Инспекторы составили акты. Теперь ведомство примет меры в отношении нарушителей согласно законодательству.