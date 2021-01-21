В Тюпе мужчина в порыве ревности задушил жену и отравился сам

В Тюпском районе Иссык-Кульской области мужчина, подозреваемый в убийстве жены, скончался в больнице. Об этом 24.kg сообщили в Минздраве.

По его данным, 45-летний мужчина поступил в реанимационное отделение 9 января. Выявлено, что он выпил медный купорос и ветеринарный препарат неоцидол.

Состояние пациента было тяжелым. Через 10 дней после поступления в больницу он скончался.

Ранее его обвинили в убийстве жены и возбудили уголовное дело. Следствие установило, что супруги в ноябре 2020 года после ссоры стали жить отдельно. 6 января женщина помирилась с мужем и вновь переехала к нему. 9 января после очередной ссоры из-за ревности подозреваемый задушил супругу, а после попытался покончить жизнь самоубийством.