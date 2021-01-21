В Кара-Балте подпольное казино работало под прикрытием салона красоты

Сотрудники Финпола раскрыли в Кара-Балте подпольное казино, которое работало под прикрытием салона красоты. Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП.

«В ходе обыска, проведенного в помещении салона красоты «Лаванда» на пересечении улиц Маркса и Бейшеналиевой, оперативниками был обнаружен подпольный игорный клуб с азартными онлайн-играми. Найдено компьютерное оборудование со специальным программным обеспечением, деньги и прочие подтверждающие незаконную деятельность улики», — сообщили в ГСБЭП

Отмечается, что в помещении в это время присутствовали и клиенты казино. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Напомним, игорная деятельность, тотализаторы и букмекерские конторы в Кыргызстане запрещены с 2015 года.