16:35
USD 86.83
EUR 95.46
RUB 1.02
Власть

Президент заявил об увеличении инвестиций в Кыргызстан после легализации казино

После того как в Кыргызстане легализовали деятельность казино, увеличилось количество инвестиций. Об этом президент Садыр Жапаров сообщил в очередном интервью кыргызскому национальному национальному агентству «Кабар».

На вопрос о том, считает ли он казино «грехом», глава государства ответил, что для КР нет ничего «харамного» и интересы страны должны быть на первом месте.

Он сказал, что для желающих получить лицензию для открытия казино поставлено условие — построить пятизвездочный отель.

«На данный момент строятся около 10 пятизвездочных и 1 семизвездочный отели. Это означает, что поступило более 3 миллиардов инвестиций. Когда они будут завершены и введены в эксплуатацию, пользы будет в десять раз больше. Приедут туристы. От них тоже останутся денежные средства. Ввод в эксплуатацию гостиниц начнется в следующем году», — сказал Садыр Жапаров.

Он добавил, что старые гостиницы «Достук», «Саякат» и «Ак-Кеме» перестраиваются инвесторами в пятизвездочные отели.

По словам президента, выдавая лицензии для открытия казино, государство только выиграло, а беспокоиться за молодежь Кыргызстана не стоит, поскольку, как утверждает он, ни в одно из действующих в Бишкеке на данный момент трех казино не вошел в качестве клиента ни один гражданин КР.

«Казино контролируют сотрудники милиции. Если будет выявлено казино, куда вошел гражданин Кыргызстана, то оно автоматически закроется. Вряд ли владелец казино захочет лишиться лицензии стоимостью $1 миллион из-за $5-6 тысяч одного кыргыза? А тех, кто открывает и управляет  подпольными казино, силовые органы задерживают и конфискуют их имущество. Подпольные казино существовали испокон веков. Сейчас их почти не осталось. Контроль жесткий», — заключил Садыр Жапаров.

Напомним, деятельность казино в КР разрешили в 2022 году — спустя 10 лет после введения запрета на игорную деятельность. Инициаторы легализации прописали в законе, что клиентами казино не могут быть кыргызстанцы.

Ссылка: https://24.kg/vlast/325277/
просмотров: 89
Версия для печати
Материалы по теме
Кого не коснется амнистия. Расширен список преступлений
Садыр Жапаров завел официальную страницу в сети X
Президент Кыргызстана не стал подписывать Земельный кодекс
Климат өзгөрүшү: Садыр Жапаров Европаны Борбор Азияны колдоону күчөтүүгө чакырды
Садыр Жапаров Самаркандда «Борбор Азия-Европа биримдиги» саммитинде сөз сүйлөдү
ЕБРР предоставит Кыргызстану $100 миллионов по проекту чистой питьевой воды
Жапаров Самаркандга «Борбор Азия-Европа биримдиги» саммитине катышуу үчүн келди
Садыр Жапаров прибыл в Самарканд для участия в саммите «Центральная Азия — ЕС»
Садыр Жапаров Орусиянын вице-премьер-министри Алексей Оверчукту кабыл алды
Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын президенттери Худжанд чебине барышты
Популярные новости
Венгерская авиакомпания WizzAir отказалась совершать рейсы в&nbsp;Бишкек. Почему Венгерская авиакомпания WizzAir отказалась совершать рейсы в Бишкек. Почему
Посадка 7&nbsp;миллиардов деревьев не&nbsp;имеет отношения к&nbsp;планам КР&nbsp;&mdash; Эдиль Байсалов Посадка 7 миллиардов деревьев не имеет отношения к планам КР — Эдиль Байсалов
Садыр Жапаров предложил&nbsp;ЕС сотрудничество в&nbsp;разработке сырьевых материалов Садыр Жапаров предложил ЕС сотрудничество в разработке сырьевых материалов
Президент Кыргызстана не&nbsp;стал подписывать Земельный кодекс Президент Кыргызстана не стал подписывать Земельный кодекс
Бизнес
Связь, которая пускает корни&nbsp;&mdash; команда&nbsp;О! высадила еще один зеленый парк Связь, которая пускает корни — команда О! высадила еще один зеленый парк
Максимум выгоды для бизнеса&nbsp;&mdash; SmartPOS-терминал 3&nbsp;в 1&nbsp;от&nbsp;MegaPay Максимум выгоды для бизнеса — SmartPOS-терминал 3 в 1 от MegaPay
MBANK Travel Day: как это было и&nbsp;почему это важно для туристического бизнеса MBANK Travel Day: как это было и почему это важно для туристического бизнеса
В&nbsp;Бишкеке пройдет международный турнир по&nbsp;боксу среди профессионалов В Бишкеке пройдет международный турнир по боксу среди профессионалов
8 апреля, вторник
16:34
Проверка знаний ПДД у водителей. Депутат просит задавать не более трех вопросов Проверка знаний ПДД у водителей. Депутат просит задават...
16:30
Президент заявил об увеличении инвестиций в Кыргызстан после легализации казино
16:29
За сутки в Бишкеке и Чуйской области выявили 21 пьяного водителя
16:29
Выставка «Жеңиш адабияты. История, которая нас объединяет» открылась в Бишкеке
16:24
Дочь Камчыбека Ташиева признана лучшим игроком на футбольном матче в Барселоне