Президент заявил об увеличении инвестиций в Кыргызстан после легализации казино

После того как в Кыргызстане легализовали деятельность казино, увеличилось количество инвестиций. Об этом президент Садыр Жапаров сообщил в очередном интервью кыргызскому национальному национальному агентству «Кабар».

На вопрос о том, считает ли он казино «грехом», глава государства ответил, что для КР нет ничего «харамного» и интересы страны должны быть на первом месте.

Он сказал, что для желающих получить лицензию для открытия казино поставлено условие — построить пятизвездочный отель.

«На данный момент строятся около 10 пятизвездочных и 1 семизвездочный отели. Это означает, что поступило более 3 миллиардов инвестиций. Когда они будут завершены и введены в эксплуатацию, пользы будет в десять раз больше. Приедут туристы. От них тоже останутся денежные средства. Ввод в эксплуатацию гостиниц начнется в следующем году», — сказал Садыр Жапаров.

Он добавил, что старые гостиницы «Достук», «Саякат» и «Ак-Кеме» перестраиваются инвесторами в пятизвездочные отели.

По словам президента, выдавая лицензии для открытия казино, государство только выиграло, а беспокоиться за молодежь Кыргызстана не стоит, поскольку, как утверждает он, ни в одно из действующих в Бишкеке на данный момент трех казино не вошел в качестве клиента ни один гражданин КР.

«Казино контролируют сотрудники милиции. Если будет выявлено казино, куда вошел гражданин Кыргызстана, то оно автоматически закроется. Вряд ли владелец казино захочет лишиться лицензии стоимостью $1 миллион из-за $5-6 тысяч одного кыргыза? А тех, кто открывает и управляет подпольными казино, силовые органы задерживают и конфискуют их имущество. Подпольные казино существовали испокон веков. Сейчас их почти не осталось. Контроль жесткий», — заключил Садыр Жапаров.

Напомним, деятельность казино в КР разрешили в 2022 году — спустя 10 лет после введения запрета на игорную деятельность. Инициаторы легализации прописали в законе, что клиентами казино не могут быть кыргызстанцы.