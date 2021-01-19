Пьяное ДТП в Токмаке. Суд признал сестер Жумабаевых виновными

Жаныл Жумабаеву, совершившую в Токмаке пьяное ДТП со смертельным исходом, приговорили к пяти годам лишения свободы. Пустившую ее пьяной за руль своего авто Залину Жумабаеву — к двум. Об этом 24.kg сообщила мать погибшего Андрея Никульчи Ирина.

Женщина считает приговор мягким и уверяет, что адвокат подсудимых после вынесения вердикта давит на нее, чтобы добиться условного наказания для своих подзащитных.

«22 декабря суд вынес решение. Спустя пять дней, когда у нашего ребенка должен был быть день рождения, адвокат заявился к нам домой и начал упрашивать нас пожалеть обвиняемых. Мол, и так случилась трагедия, зачем ломать судьбы людей дальше. Просил их простить. Я была вне себя от такой наглости. Как, вообще, можно такое говорить?! Залина передала руль пьяной Жаныл, которая убила моего сына. Трезвая Залина! Какого, простите, черта она передала руль своей пьяной сестре?! Ни одна из них на суде не раскаялась в содеянном. Обе попросили прощения так — для галочки. Жаныл и вовсе зачитала текст, который ей написал адвокат», — возмущается Ирина Никульча.

По ее словам, адвокат обвиняемых обжаловал приговор в Чуйском областном суде. Первое заседание по делу состоится 5 февраля. Потерпевшие намерены добиваться ужесточения наказания.