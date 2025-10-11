13:59
Происшествия

В Токмаке мужчина с ножом пытался покончить жизнь самоубийством

В Токмаке мужчина с ножом пытался покончить жизнь самоубийством. Случай 24.kg прокомментировали в ГУВД Чуйской области.

По его данным, 9 октября примерно в 16.45 в ОВД Токмака поступило сообщение о том, что на крыше одного из недостроенных многоэтажных домов, расположенного по улице Жантаева, неустановленный мужчина с ножом в руке пытается покончить жизнь самоубийством.

Факт зарегистрирован, начата доследственная проверка. На место происшествия незамедлительно выехали следственно-оперативная группа, а также бригады сотрудников МЧС и скорой помощи.

Совместными усилиями гражданин эвакуирован и доставлен в больницу с диагнозом «суицидальная попытка, колото-резаная рана шеи и предплечья справа, алкогольное опьянение».

В ходе проверки личность указанного гражданина установлена — им оказался местный житель С.М., 1992 года рождения. В данное время его состояние стабильное.

Устанавливаются причины обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.
