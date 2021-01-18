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Происшествия

В пассажирском автотранспортном предприятии выявили присвоение средств

Прокуратура Октябрьского района Бишкека выявила в МП «Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие» факт незаконного присвоения денег. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Уточняется, что должностными лицами предприятия подделана финансово-бухгалтерская документация на общую сумму 5 миллионов 250 тысяч сомов.

«Государству причинен ущерб в особо крупном размере. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Присвоение или растрата вверенного имущества» УК КР. Кроме того, в ходе проверки выявлен факт заключения заведомо невыгодного контракта на поставку запчастей для ремонта автобусов предприятия. Должностные лица предприятия во время конкурса на приобретение запчастей незаконно отклонили заявку ОсОО «Р», соответствующую всем квалификационным требованиям. С наименьшей оценочной стоимостью был заключен заведомо невыгодный контракт на общую сумму 7 миллионов 278 тысяч 500 сомов. Ущерб государству составил 1 миллион 285 тысяч 958 сомов. Этот факт тоже зарегистрирован в ЕРПП по статье «Заключение заведомо невыгодного контракта» УК КР», — сообщили в прокуратуре.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/180307/
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