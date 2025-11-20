В Якутске двух кыргызстанцев подозревают в использовании поддельных документов

В ходе документальной проверки сотрудники отдела иммиграционного контроля управления МВД России «Якутское» установили 36-летнюю гражданку Кыргызстана, которая обратилась в отдел по вопросам миграции для урегулирования своего правового статуса на территории страны и предоставила отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина с признаками подделки. Об этом сообщает издание «Саха пресс».

Фото иллюстративное

Отмечается, что проверка выявила, что по указанному в документе адресу сведения о постановке на миграционный учет отсутствуют.

Также в ходе патрулирования улиц сотрудники Госавтоинспекции остановили автомашину для проверки документов. Водитель, 22-летний гражданин Кыргызстана, предъявил водительское удостоверение с признаками подделки.

В рамках процессуальной проверки изъятые документы направлены на экспертизу.

«Иностранным гражданам грозит уголовная ответственность, предусмотренная статьей 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков», — сообщили в полиции.