В Чуйской области выявлен устойчивый канал по изготовлению поддельных документов

18 декабря 2025 года в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудниками ГУВД Чуйской области на территории Иссык-Атинского района был выявлен устойчивый канал по изготовлению поддельных документов, функционировавший с 2023 года по настоящее время.

Установлено, что указанный канал занимался изготовлением поддельных документов государственных и правоохранительных органов, медицинских и муниципальных учреждений, а также юридических лиц. Данные документы заверялись заранее изготовленными поддельными печатями и в дальнейшем использовались гражданами в личных целях.

По данному факту ГУВД Чуйской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 379 (Подделка документов) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения обысковых мероприятий в домовладении гражданки Ч.Ж., 1990 года рождения, расположенном на территории Иссык-Атинского района, а также в принадлежащем ей автомобиле были обнаружены и изъяты более 800 поддельных документов и 10 печатей государственных органов и ведомств Кыргызской Республики.

Согласно статье 96 УПК КР гражданка Ч.Ж. задержана и водворена в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека.

В настоящее время устанавливаются остальные лица, причастные к данной преступной деятельности. По делу назначены экспертизы, расследование продолжается.



