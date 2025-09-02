В швейном цеху Бишкека 37 иностранцев работали с поддельными документами

Сотрудники ГУВД Бишкека установили, что в одном из швейных цехов столицы работают 96 иностранцев. В ходе проверки милиционеры установили, что у 37 из них поддельные визовые документы и прибыли они в Кыргызстан нелегально.
Кроме того, задержаны пять граждан Кыргызстана, которые организовали схему по подделке и продаже рабочих виз иностранцам. Возбуждены дела по статьям «Изготовление поддельных документов» и «Мошенничество» УК КР. Подозреваемых К.С., 1990 года рождения, Т.Б., 1992 года рождения, и К.Ж., 2005 года рождения, водворили в СИЗО на два месяца. Подозреваемых Ш.Б., 1989 года рождения, и К.Д., 1995 года рождения, отпустили под домашний арест.
Также правоохранители провели обыски, во время которых нашли более 200 поддельных виз, различные технические средства и банковские карты. По данному факту поступило более семи заявлений. В показаниях заявителей указано, что организаторы за свои услуги получали по $1 тысяче 800 за каждую поддельную визу и занимались их изготовлением. Общий материальный ущерб составил 35 миллионов сомов. Следствие продолжается.