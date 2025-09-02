В швейном цеху Бишкека 37 иностранцев работали с поддельными документами

Сотрудники ГУВД Бишкека установили, что в одном из швейных цехов столицы работают 96 иностранцев. В ходе проверки милиционеры установили, что у 37 из них поддельные визовые документы и прибыли они в Кыргызстан нелегально.

