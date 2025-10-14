ГКНБ задержал преподавателей Евразийского университета за подделку оценок

Трех преподавателей некоммерческого образовательного учреждения «Евразийский университет» (НКОУ ЕУ) задержали за подделку официальных документов. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

Как отмечается, следствие установило, что преподаватели, злоупотребляя полномочиями и нарушая принципы госполитики в сфере образования, незаконно вносили баллы (оценки) в зачетно-экзаменационные ведомости студентам, которые систематически не посещали лекции и сессии.

В причастности к противоправной деятельности установили 19 преподавателей. Трое из них — К.А.М., К.Н.А. и Э. уулу У. — задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ.

Кроме того, проверка выявила незаконную выдачу 287 дипломов о высшем образовании. Их аннулируют.

ГКНБ предупреждает, что тех, кто вовлечен в коррупционные действия, неизбежно привлекут к ответственности вне зависимости от их статуса и положения.