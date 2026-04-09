ГКНБ: Задержан частный нотариус Балыкчинского нотариального округа

В ходе проводимой работы по демонтажу коррупционных проявлений в сфере юридических услуг и гражданской юрисдикции на территории Иссык-Кульской области ГКНБ КР в рамках возбужденного уголовного дела задержан частный нотариус Балыкчинского нотариального округа Иссык-Кульской области К.Ж.З., 1983 года рождения.

Установлено, что частный нотариус К.Ж.З., действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения и извлечения имущественной выгоды, осуществила незаконное оформление договора купли-продажи недвижимого имущества, при этом в указанных документах были подделаны подписи сторон.

В частности, оформление сделки было осуществлено без ведома и фактического участия законного собственника недвижимого имущества. В результате противоправных действий частного нотариуса потерпевший был незаконно лишен права собственности на принадлежащее ему недвижимое имущество.

ГКНБ КР напоминает о недопустимости нарушения законодательства страны, при выявлении которых будут приниматься соответствующие меры, а граждан, пострадавших от подобных фактов, призывает обращаться по следующим номерам телефонов: +996392251180, +996555540052.